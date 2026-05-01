Με απόλυτη συγκέντρωση στη συνέχεια της σειράς εμφανίζεται ο Κέντρικ Ναν, παρά το προβάδισμα του Παναθηναϊκού με 2-0 απέναντι στη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη δεύτερη αναμέτρηση, προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας βίντεο με στιγμές από την εμφάνισή του.

Στο συνοδευτικό μήνυμα έγραψε: «Πώς το έλεγε ο Κόμπι;», με το βίντεο να ολοκληρώνεται με τη θρυλική ατάκα του Κόμπι Μπράιαντ: «Η δουλειά δεν έχει τελειώσει».