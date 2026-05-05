Η Εθνική Ελλάδας πόλο γυναικών επιστρέφει στη δράση στο τουρνουά του Ρότερνταμ, αντιμετωπίζοντας εκ νέου την Αυστραλία, με στόχο ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την πρόκριση στο Super Final του World Cup πόλο.

Μετά την επιτυχία απέναντι στην Ουγγαρία στην πρεμιέρα των θέσεων 5-8, το σύνολο του Χάρη Παυλίδη θέλει τη νίκη για να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την πέμπτη θέση που οδηγεί στην πρόκριση, πριν από το θεωρητικά πιο βατό παιχνίδι κόντρα στην Ιαπωνία.

Υπενθυμίζεται ότι στο Super Final που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ προκρίνονται οκτώ ομάδες: πέντε από τη Division I, δύο από τη Division II και η διοργανώτρια χώρα, δηλαδή η Αυστραλία. Από τη δεύτερη κατηγορία έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους η Ρωσία και η Κίνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και σε περίπτωση ήττας, αν η Αυστραλία καταλάβει την πέμπτη θέση, τότε το εισιτήριο πρόκρισης περνά και στην έκτη, με την Ελλάδα να έχει το προβάδισμα απέναντι σε Ουγγαρία και Ιαπωνία.