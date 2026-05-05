Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη ρεβάνς της φάσης των νοκ-άουτ του UEFA Champions League, όπου η Άρσεναλ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 22:00 (COSMOTE SPORT 1 HD), σε ένα ζευγάρι που παραμένει απολύτως ανοιχτό μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στο «Μετροπολιτάνο».

Στο πρώτο ματς στη Μαδρίτη, οι δύο ομάδες πρόσφεραν ισορροπημένο θέαμα, με την Άρσεναλ να βρίσκει απάντηση στο προβάδισμα της Ατλέτικο και να παίρνει ένα αποτέλεσμα που της δίνει μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και τον ρυθμό που συνηθίζει να επιβάλλει στο «Έμιρεϊτς», ποντάροντας στην κατοχή και την πίεση ψηλά. Από την άλλη, η Ατλέτικο του Ντιέγκο Σιμεόνε ταξιδεύει στο Λονδίνο με στόχο ένα παιχνίδι υπομονής, κλειστών χώρων και εκμετάλλευσης των αντεπιθέσεων, όπως συνηθίζει σε ευρωπαϊκές βραδιές υψηλής έντασης.

Με το εκτός έδρας γκολ να μην ισχύει, το ζευγάρι παραμένει απόλυτα «ζωντανό», και η πρόκριση στα προημιτελικά θα κριθεί στις λεπτομέρειες σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με τεράστια ένταση και τακτική μάχη μέχρι το τέλος.