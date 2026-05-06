Η Βουλιαγμένη επικράτησε του ΠΑΟΚ με 19-18 στα πέναλτι και «τσέκαρε» το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Waterpolo League Ανδρών.

Οι «μπέμπηδες» έφυγαν νικητές από τη Θεσσαλονίκη και πλέον ετοιμάζονται για τη μεγάλη πρόκληση απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει τον Υδραϊκό για τις θέσεις 5-8, με τον νικητή του ζευγαριού να εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

H εξέλιξη του αγώνα

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γιαννόπουλος, ο οποίος με δύο διαδοχικές επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά, φτάνοντας στο 5-0, όμως η Βουλιαγμένη αντέδρασε και ισοφάρισε, με το ματς να εξελίσσεται σε πραγματικό ντέρμπι μέχρι το 14-14 της κανονικής διάρκειας.

Στα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο φινάλε, στέλνοντας το παιχνίδι στα πέναλτι, όπου ο Γιαννόπουλος και η εύστοχη εκτέλεση του Χατζή διαμόρφωσαν το τελικό 19-18.