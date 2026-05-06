Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε από τον νότιο Λίβανο ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι να διαλύσει τη Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων για ενδεχόμενη επίθεση εναντίον του Ιράν.

«Θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία για να διαλύσουμε περαιτέρω τη Χεζμπολάχ και να συνεχίσουμε να την αποδυναμώνουμε», δήλωσε ο Ζαμίρ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί κοντά στη λιβανέζικη πόλη Χιάμ.

Ο Ζαμίρ τόνισε ότι ο στρατός βρίσκεται «σε ύψιστη ετοιμότητα για να επαναλάβει μια ισχυρή επιχείρηση» εναντίον του Ιράν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, με στόχο –όπως είπε– να «αυξήσει τα επιτεύγματά μας και να αποδυναμώσει περαιτέρω το καθεστώς».