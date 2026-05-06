Ερευνητές στην Αργεντινή εκτιμούν ότι η έξαρση του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ενδέχεται να ξεκίνησε από ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών που συμμετείχαν σε εκδρομή παρατήρησης πουλιών στην πόλη Ουσουάια, στη νότια Αργεντινή, πριν επιβιβαστούν στο πλοίο.

Σύμφωνα με δύο Αργεντινούς αξιωματούχους που ερευνούν την υπόθεση, η βασική κυβερνητική υπόθεση είναι ότι το ζευγάρι μολύνθηκε κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Όπως μετέδωσε το AP, οι τουρίστες επισκέφθηκαν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου ενδέχεται να εκτέθηκαν σε τρωκτικά που έφεραν τον ιό.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να ενημερώσουν τα μέσα ενημέρωσης. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι πρότινος δεν είχε καταγραφεί κανένα κρούσμα χανταϊού στην Ουσουάια ή στην επαρχία Γη του Πυρός.

Το κρουαζιερόπλοιο κατευθύνεται στην Τενερίφη

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχει καταγραφεί η επιδημία, αναμένεται να δέσει «εντός τριών ημερών» στο λιμάνι της Γραναδίγια στην Τενερίφη, όπως ανακοίνωσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ. Η απόφαση ελήφθη παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης των Κανάριων Νήσων.

Η υπουργός ανέφερε ότι όλοι οι ασυμπτωματικοί επιβάτες και όσοι δεν είναι Ισπανοί υπήκοοι θα επαναπατριστούν μετά την άφιξη του πλοίου από το Πράσινο Ακρωτήριο. «Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η υγεία τους δεν το επιτρέπει», δήλωσε.

Οι μη Ισπανοί επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η απόφαση αυτή ανήκει στις χώρες καταγωγής τους. Οι 14 Ισπανοί που βρίσκονται στο πλοίο θα μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια στη Μαδρίτη.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης των Κανάριων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, εξέφρασε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο να δέσει το πλοίο στην Τενερίφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 επιβάτες είχαν ήδη αποβιβαστεί στις 21 Απριλίου στο νησί της Ανάληψης, δέκα ημέρες μετά τον πρώτο θάνατο στο πλοίο, και επέστρεψαν στις πατρίδες τους. Ισπανός επιβάτης που παραμένει στο πλοίο δήλωσε στην εφημερίδα EL PAÍS πως «στην Αγία Ελένη αποβιβάστηκαν 23 άτομα και, μέχρι πριν από τρεις ημέρες, κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους».

Ο ΠΟΥ επιβεβαιώνει όγδοο κρούσμα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε την ύπαρξη όγδοου κρούσματος στο πλοίο MV Hondius, αποδίδοντας τις λοιμώξεις στο στέλεχος των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Το νέο κρούσμα αφορά έναν Ελβετό πολίτη που αποβιβάστηκε με τη σύζυγό του πριν γίνει γνωστή η έξαρση και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη.

Η παραλλαγή του ιού, κυρίαρχη στο νότιο τμήμα της Αμερικής, μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό σύνδρομο από hantavirus, με ποσοστό θνησιμότητας έως 40%. Ο ΠΟΥ ανέφερε επίσης ότι τρεις επιβάτες που θεωρούνται ύποπτα κρούσματα μεταφέρονται στις Κάτω Χώρες, μεταξύ των οποίων και ο γιατρός που αρχικά επρόκειτο να μεταφερθεί στα Κανάρια Νησιά.

«Μπλόκο» στον ελλιμενισμό

Τα Κανάρια Νησιά επιχειρούν να μπλοκάρουν τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου, καθώς μετά την πανδημία του κορωνοϊού δεν επιθυμούν να υποδεχθούν μια πλωτή υγειονομική βόμβα.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ στους ασθενείς του πλοίου εντοπίστηκε το στέλεχος του χανταϊού των Άνδεων, το μοναδικό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και απαντάται μόνο στην Αργεντινή και τη Χιλή.

«Υπάρχει ένας ιός που ονομάζεται ιός των Άνδεων, που έχει βρεθεί στην Αργεντινή και τη Χιλή. Και υπάρχουν, αν και όχι συχνά, ενδείξεις μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο αυτού του συγκεκριμένου είδους χανταϊού», επισημαίνουν οι ειδικοί.

Το κρουαζιερόπλοιο απέπλευσε από την Αργεντινή την 1η Απριλίου και εξετάζεται αν οι μολύνσεις ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια κάποιας εξόρμησης στη φύση.

«Αφού επιστρέψαμε στο πλοίο, το πιο σημαντικό μέρος της ημέρας δεν είχε τελειώσει. Ένα τεράστιο μέρος της επίσκεψης στο νησί Νότια Γεωργία είναι η βιοασφάλεια…», περιγράφει επιβάτης, τονίζοντας τις αυστηρές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης μετά από κάθε αποβίβαση.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο σχολαστικός καθαρισμός δεν στάθηκε αρκετός για να αποτρέψει την είσοδο του χανταϊού στο πλοίο.

Τρεις νεκροί, πέντε ύποπτα κρούσματα και περίπου 150 επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα στις καμπίνες τους, κυκλοφορώντας μόνο με μάσκα στους διαδρόμους. Οι πληροφορίες για τις συνθήκες στο πλοίο παραμένουν περιορισμένες, ενώ συγγενείς των επιβατών εκφράζουν αγωνία για την έλλειψη επικοινωνίας.

Μοναδικός επιβάτης που ανάρτησε βίντεο από το πλοίο, δήλωσε πρόσφατα ότι όλα βαίνουν καλώς και τηρούνται τα μέτρα προστασίας.

Κρίσιμη αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση του Βρετανού επιβάτη που νόσησε στις 27 Απριλίου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Την ώρα που η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νήσων αρνείται τον ελλιμενισμό, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για να καθοριστεί σε ποιο ισπανικό λιμάνι θα καταπλεύσει το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο.

Σε τελευταία εξέλιξη, αποφασίστηκε το πλοίο να δέσει στην Τενερίφη.