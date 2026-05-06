Οι επιδημιολογικές έρευνες συνεχίστηκαν την Τετάρτη 6 Μαΐου, μετά τους θανάτους τριών επιβατών σε κρουαζιερόπλοιο που είχαν προσβληθεί από αρκετά κρούσματα χανταϊού . Το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση επαφών γύρω από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, τόσο στο πλοίο όσο και στη Νότια Αφρική, όπου ένας από τους ασθενείς είχε διακομιστεί για νοσηλεία.

«Ένας Γάλλος υπήκοος έχει εντοπιστεί μεταξύ των επιβατών μιας πτήσης που μετέφερε ένα από τα κρούσματα πριν από τη νοσηλεία του », ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας σε πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της Le Parisien.

Οι αναλύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και «θα πρέπει να μας επιτρέψουν να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τον τύπο του χανταϊού», δήλωσε η πηγή. «Εάν επιβεβαιωθεί το στέλεχος των Άνδεων – το μόνο στέλεχος που είναι γνωστό ότι μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων – θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης κατά την επιστροφή των Γάλλων υπηκόων».

Αποχωρώντας από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Maud Bregeon δήλωσε ότι «δεν είχε καμία περαιτέρω πληροφορία πέρα ​​από αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση, και συγκεκριμένα ο Υπουργός Υγείας, παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά».

Τρία ύποπτα περιστατικά απομακρύνθηκαν και μεταφέρονται στην Ολλανδία

Τα τρία ύποπτα περιστατικά του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, που έχει εξελιχθεί σε εστία χανταϊού, απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ανακοίνωσε νωρίτερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ δηλώνει ότι ο οργανισμός συνεχίζει να συνεργάζεται με τον διαχειριστή του πλοίου, καθώς και με τις κυβερνήσεις του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας.

«Ο ΠΟΥ ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους. Σε αυτό το στάδιο, ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός», προσθέτει σε δήλωση στο X.

Ταυτόχρονα, δύο ειδικοί λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions διευκρινίζοντας ότι οι δύο ειδικοί θα παραμείνουν επί του πλοίου και μετά τον απόπλου του από το Πράσινο Ακρωτήριο.

Ενας ακόμη «επαγγελματίας υγείας» βρίσκεται επί του πλοίου, σύμφωνα με την Oceanwide Expeditions.

Πρόεδρος ΕΟΔΥ: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο

«Η μετάδοση χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews, ενώ τόνισε ότι «για να συμβεί αυτό, πρέπει δύο άνθρωποι να είναι κοντά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα».

Ωστόσο, σημείωσε ότι «δεν έχει καμία σχέση με την μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρίπη ή και η ιλαρά». «Πρέπει να κατανοήσουμε ότι μιλάμε για ένα πλοίο που έχει περίπου 150 επιβάτες και μέχρι στιγμής επτά άνθρωποι είχαν συμπτώματα. Συνεπώς, εάν ήταν κάτι τόσο μεταδοτικό, θα είχαμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους με συμπτώματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων έχει στείλει ήδη ειδικό επιστήμονα στο κρουαζιερόπλοιο προκειμένου να συντονίσει ακόμα καλύτερα την διαδικασία ιχνηλάτησης.

Πόσο κινδυνεύουμε από νέα πανδημία;

Ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ότι «δεν κινδυνεύουμε από μια πανδημία», ενώ πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα κάθε χρόνο, από το 2004 που επιτηρούμε το νόσημα έχουμε ένα με δύο περιστατικά. Υπήρξε και χρονιά που είχαμε τέσσερα περιστατικά λοίμωξης από χανταϊό».

Σχετικά με τον Έλληνα επιβάτη που βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο, σχολίασε ότι «δεν γνωρίζουμε ακόμα αν ζει στην Ελλάδα ή εάν είναι κάποιος Έλληνας που ζει στο εξωτερικό (…) Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα μας δώσει εντός της ημέρας τα στοιχεία επικοινωνίας του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο για τον χανταϊού. Η πρόληψη βασίζεται στην αποφυγή έκθεσης σε περιβάλλον όπου ζουν τρωκτικά και στην τήρηση κανόνων υγιεινής. Ο Γιώργος Παππάς, παθολόγος και ερευνητής επισημαίνει ότι, εφόσον εφαρμοστούν σωστά μέτρα απομόνωσης των κρουσμάτων, δεν υπάρχει κίνδυνος να φτάσει ο συγκεκριμένος ιός στην Ελλάδα.