Ο Νεϊμάρ βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο ότι χαστούκισε τον γιο του Ρομπίνιο, ωστόσο επιχείρησε να δώσει τη δική του εξήγηση, μετά και την ισοπαλία της Σάντος με τη Ρεκολέτα.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός εμφανίστηκε μετανοημένος, δηλώνοντας: «Ναι, το παραδέχομαι, ξεπέρασα τα όρια. Ζήτησα συγγνώμη και πίστευα ότι το είχαμε αφήσει πίσω μας από εκείνη τη στιγμή».

Ακόμα πρόσθεσε: «Όποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο γνωρίζει ότι περιστατικά σαν και αυτά συμβαίνουν. Νεύρα, ένταση, ακόμη και χτυπήματα. Είναι μέσα στο παιχνίδι».

Από την πλευρά του, ο Ρομπίνιο Τζούνιορ μίλησε με σεβασμό για τον Νεϊμάρ, λέγοντας: «Με ενόχλησε, γιατί ο Νεϊμάρ είναι το είδωλό μου από μικρό παιδί. Είναι κάποιος που νοιάζομαι πολύ.

Το πρώτο δώρο που μου είχε κάνει ήταν μια φανέλα όταν ήμουν 8 ετών. Έκλαψα τότε και την κρατάω ακόμη».

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Neymar on the fight with 18-year old Robinho Jr. during training, as he kicked and slapped him across his face: “I went too far, yes, I know that. I had already apologized, I thought it had been resolved between us in that moment.” “Anyone who plays football knows… pic.twitter.com/gkAGzZ9iYt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 6, 2026

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε την κατάσταση, επισημαίνοντας: «Έκανε λάθος, αλλά ζήτησε συγγνώμη και στάθηκε στο ύψος του. Μιλήσαμε σαν άντρες και τώρα όλα είναι καλά.

Οι νομικές κινήσεις έγιναν πάνω στα νεύρα, περισσότερο με το συναίσθημα παρά με τη λογική. Δεν έπρεπε να πάρει τέτοια έκταση».

Κλείνοντας, ανέφερε: «Όλοι κάνουν λάθη. Είναι άνθρωπος όπως όλοι μας. Μπορούσα να έχω κάνει κι εγώ το ίδιο. Ήταν μια στιγμή έντασης, ένα χτύπημα, αλλά την ίδια στιγμή ζήτησε συγγνώμη και την έχω αποδεχτεί. Όλα είναι καλά».