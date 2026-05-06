«Σέβομαι απολύτως την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας», δήλωσε βαρυσήμαντα η Φωτεινή Αραμπατζή, σχολιάζοντας την προαναγγελία της απόρριψης του αιτήματος σύστασης προανακριτικής επιτροπής για την ίδια και τον πρώην υπουργό Σπήλιο Λιβανό, στη βάση της δικογραφίας που έστειλε στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σπανίως βλέπει κάνεις μια τόσο σύντομη δήλωση να συνοψίζει τόσο όμορφα την παραβίαση των θεσμών και της κοινής λογικής που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κυβέρνησή του.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το άρθρο 86 του Συντάγματος, ο διαβόητος νόμος περί ευθύνης υπουργών, δε γράφτηκε για να βγάζει «λάδι» τους πολιτικούς, πριν καν ανοίξει μια δικογραφία. Η λογική του συνταγματικού νομοθέτη ήταν ότι, όταν η Δικαιοσύνη σκοντάφτει σε όνομα υπουργού, στέλνει αμελλητί τον φάκελο στη Βουλή, κι εκείνη συγκροτεί προανακριτική επιτροπή για να κάνει προανάκριση, να ερευνήσει τα στοιχεία, να καλέσει μάρτυρες, να κρίνει αν υπάρχει βάση για παραπομπή και να προστατεύει τη διάκριση των εξουσιών.

Η πολλαπλή κακοποίηση του άρθρου 86, εδώ και χρόνια, είναι δεδομένη, δεν την αρνείται κανείς. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, το αίτημα ελέγχου δεν προήλθε από τον καημό κάποιου γραφικού μηνυτή, αλλά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι ακριβώς κάνει, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός που διεμήνυε ότι θα αλλάξει το άρθρο 86 για να τελειώσει η ατιμωρησία; Το αγνοεί με τον πιο εξόφθαλμο τρόπο. Δεν εφαρμόζει καν τον συνταγματικό κανόνα, αλλά αποφασίζει μόνος του ότι «δεν υπάρχει αδίκημα». Χωρίς έρευνα. Χωρίς προανάκριση. Το πρωθυπουργικό γραφείο αυτοανακηρύχθηκε στην απόλυτη και μοναδική Αρχή της χώρας. Υποκατέστησε τον εισαγγελέα, τον ανακριτή, τον δικαστή, τη συνταγματική αρμοδιότητα της Βουλής.

Εχουμε, επομένως, το εξής καταπληκτικό σερί γεγονότων. Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ζητεί επίσημα τον έλεγχο. Την κυβέρνηση να μπλοκάρει την έρευνα, λειτουργώντας ως αυτόκλητη Προανακριτική και δικαστικό συμβούλιο, προαναγγέλλοντας και την ψήφο των βουλευτών της ΝΔ, τους οποίους συστηματικά υποβαθμίζει σε άβουλα ενεργούμενα του Μαξίμου. Και στο επικό φινάλε βγαίνει η πρώην υπουργός και μας ανακοινώνει ότι… σέβεται την απόφαση του Πρωθυπουργού της να την απαλλάξει από τη βάσανο του ελέγχου.

Εν τω μεταξύ, αυτοί που έχουν κάνει το Σύνταγμα κουρέλι στα μέτρα τους, μας υπόσχονται ότι θα το αναθεωρήσουν για το καλό μας. Ναι, έμπιστοι μοιάζουν.