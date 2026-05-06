Γνωρίζοντας ήδη ότι έχει αποκλειστεί από την τελική φάση, μετά τη νίκη της Ουγγαρίας επί της Αυστραλίας (9-7) στο ματς που προηγήθηκε, η Εθνική Γυναικών πόλο νίκησε με 22-16 την -ουραγό και επίσης αποκλεισμένη- Ιαπωνία, για την τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης του World Cup (Division 1) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Η Ελλάδα πριν τη σέντρα όμως γνώριζε πως έχει χάσει το εισιτήριο της πρόκρισης στην τελική φάση που θα διεξαχθεί 22-26 Ιουλίου στο Σίδνεϋ καθώς στην αναμέτρηση που προηγήθηκε, η Ουγγαρία επικράτησε 9-7 της Αυστραλίας. Οι δυο αυτές ομάδες με τις ΗΠΑ, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία και από τη Division II τις Ρωσία, Κίνα, θα λάβουν μέρος στο Super Final.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική ομάδα ταξίδεψε στο Ρότερνταμ χωρίς την κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025, Φωτεινή Τριχά, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, η αρχηγός Ελευθερία Πλευρίτου αγωνίστηκε μόνο στα πρώτα δύο παιχνίδια του τουρνουά, ενώ από τα τελευταία δύο ματς έλειψε και η αδελφή της, Βάσω Πλευρίτου.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιαπωνία): 5-3, 2-8, 4-5, 5-6

Διαιτητές: Μαρκέθ (Ισπανία), Φαν ντεν Μπεργκ (Ολλανδία)

Οι συνθέσεις:

Ιαπωνία (Σότα Χαζούι): Χ. Ινάμπα, Α. Ινάμπα 1, Ούρα 4, Καουαγκούτσι 2, Σιτάρα, Σουνάμπε 2, Σεκίνε, Οτσούμπο, Νισιγιάμα 3, Ινούε, Κομπαγιάσι 3, Μιγιαγκάουα, Λάουρι 1, Κιταμούρα

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη 5, Πάτρα, Κρασσά, Σαλταμανίκα 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Φουράκη 2

** Εκτός ελληνικής 14αδας έμειναν και πάλι οι αδελφές Πλευρίτου.