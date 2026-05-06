Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου για τη μεγάλη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας, με μουσικές που μας σημάδεψαν, ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του, αλλά και νέα τραγούδια που ετοιμάζει με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.
Παίζουν οι μουσικοί:
Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα
Γιώργος Δούσος – Πνευστά
Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο
Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα
Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα
Γιώργος Αγγελάκης – Τρομπόνι
Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα
Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/giannis-xaroulis-live-tour-2026/