Η κα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στον επικείμενο γάμο του ανιψιού της, με την Ελληνίδα τενίστρια και επιβεβαίωσε ότι ο θα γίνει την επόμενη χρονιά στα Χανιά.

«Και βέβαια έχομε ευχάριστα στην οικογένεια με τον γάμο του ανιψιού μου, Κωνσταντίνου με τη Μαρία Σάκκαρη. Πρώτα ο Θεός θα γίνει του χρόνου. Μου είπαν ότι θα γίνει του χρόνου στα Χανιά.

Εμείς όλους μας τους γάμους τους έχουμε κάνει στα Χανιά. Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι. Και ο δικός μου δεύτερος γάμος έγινε στα Χανιά.

Στον δεύτερο γάμο είσαι πιο μεγάλος, δεν αποφασίζει η μαμά σου, αποφασίζεις μόνος σου. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Περάσαμε καλά. Καλέσαμε μόνο ανθρώπους που αγαπούσαμε, χωρίς καμία κοινωνική υποχρέωση, και ήταν πολύ ωραία» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.