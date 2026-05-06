Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κατά τη διάρκεια της ακρόασης του Νίκου Μιχαλόπουλου, ο οποίος προορίζεται για τακτικό μέλος στην Α΄ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η συζήτηση πήρε ηλεκτρισμένη τροπή, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νότη Μηταράκη να διασταυρώνουν τα ξίφη τους.

Η ένταση ξεκίνησε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άφησε αιχμές για την παρουσία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του εισηγητή της πλειοψηφίας στην Επιτροπή, μετά την άρση της βουλευτικής του ασυλίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Νότης Μηταράκης αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου «προσβλητική» και υπενθυμίζοντας ότι και η ίδια έχει βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπη με διαδικασία άρσης ασυλίας από τη Βουλή.

Οι τόνοι ανέβηκαν γρήγορα, με τους δύο πολιτικούς να ανταλλάσσουν αιχμηρές τοποθετήσεις. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης, Θανάσης Μπούρας, παρενέβη προειδοποιώντας πως θα διακόψει τη διαδικασία εάν συνεχιστεί η ένταση.

Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης, ο Νότης Μηταράκης ζήτησε τελικά την απομάκρυνση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την αίθουσα, ολοκληρώνοντας ένα επεισόδιο που στιγμάτισε τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ακολουθεί ολόκληρος ο διάλογος:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αρα, εισηγητής της Ν.Δ. είναι ο κ. Μηταράκης εδώ;

ΜΠΟΥΡΑΣ: Μη διακόπτετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή ήρθη η ασυλία του, έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια.

ΜΠΟΥΡΑΣ: Ο κ. Μηταράκης ειναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να ξέρουμε η Νέα Δημοκρατία πώς πορεύεται.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Να αναφέρω ότι είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παραίτησή της από πρόεδρος του κόμματός της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική Δικαιοσύνη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αστειεύεστε, βέβαια, κύριε. Εσείς θέλετε να συγκρίνετε τα ανομήματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των πολιτών και της δημοκρατίας;

ΜΠΟΥΡΑΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι. Ολοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταψηφίσετε τη σύσταση Προανακριτικής και μιλάτε; Μιλάτε από πάνω; Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση;

ΜΠΟΥΡΑΣ: Σας παρακαλώ, σεβαστείτε τη διαδικασία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ή θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε – ένας προς έναν; Είχαμε τον Λαζαρίδη να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται ειδικός επιστημονικός σύμβουλος, έχουμε τον Μηταράκη τώρα, υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.

ΜΠΟΥΡΑΣ: Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα;

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Θέλω να ελπίζω ότι η κ. Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο Νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι αυτός που του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Σε κανέναν από τους βουλευτές της Ν.Δ. δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αθώοι λοιπόν.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά.

ΜΠΟΥΡΑΣ: Τώρα θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκης. Οι παραιτήσεις από τις θέσεις τι έννοια έχουν;

ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα αναγκαστώ να διακόψω τη συνεδρίαση. Σας παρακαλώ θερμά, δεν είναι αυτή διαδικασία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος; Για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια;

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Γιατί σε αντίθεση με εσάς έχουμε και ευθιξία οι βουλευτές της Ν.Δ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού πήγε η ευθιξία σας σήμερα που κάνετε τον εισηγητή;

ΜΠΟΥΡΑΣ: Κυρία πρόεδρε, σας παρακαλώ. Εχουμε μία συγκεκριμένη διαδικασία. Όσοι μετέχουν εδώ, μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά των οποίων ήρθε δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Να αποβληθεί, παρακαλώ, κύριε πρόεδρε. Να αποβληθεί η κ. Κωνσταντοπούλου.

ΜΠΟΥΡΑΣ: Οχι άλλη διακοπή.