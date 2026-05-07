Ένα σοκαριστικό βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης ενός εξαγριωμένου ελέφαντα σε σαφάρι στη Γκαμπόν κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Το θύμα είναι ο 75χρονος Αμερικανός εκατομμυριούχος Έρνι Ντόζιο, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο.

Στις εικόνες φαίνεται ο ελέφαντας να αρπάζει τον Ντόζιο με την προβοσκίδα του και να τον ποδοπατά επανειλημμένα, μέσα σε σκηνές πανικού. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο 75χρονος δεν παρουσιάζει πλέον κανένα σημάδι ζωής, ενώ οι παρευρισκόμενοι προσπαθούν μάταια να αντιδράσουν.

Ακολουθούν σκληρές εικόνες

🤯🚨😱 TRAGEDIA EN ÁFRICA.- Muere el millonario y cazador Ernie Dosio de 75 años de edad, fue pisoteado por una manada de elefantes en Gabón. Cazaba en Okanda cuando fue sorprendido por 5 elefantas con su cría. El guía resultó gravemente herido. pic.twitter.com/mQedWSeTgW — Reporte Nacional (@NacionalReporte) April 28, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στα μέσα Απριλίου, κατά τη διάρκεια κυνηγιού-σαφάρι στην αφρικανική έρημο. Σύμφωνα με τη DailyMail, ο 75χρονος κυνηγούσε ένα σπάνιο ντούικερ, ένα είδος αντιλόπης με κίτρινη ράχη, όταν εκείνος και ο οδηγός του βρέθηκαν απροσδόκητα απέναντι σε πέντε θηλυκούς ελέφαντες και ένα μικρό.

Τα ζώα ήταν καλά κρυμμένα μέσα στην πυκνή βλάστηση και δεν έγιναν αντιληπτά. Ξαφνικά, όπως περιγράφεται, εμφανίστηκαν «από το πουθενά», χωρίς ο Ντόσιο να προλάβει να αντιδράσει ή να χρησιμοποιήσει το κυνηγετικό του όπλο.

Το κοπάδι όρμησε αμέσως πάνω στον Ντόσιο και τον επαγγελματία οδηγό του, ποδοπατώντας τους. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο Ντόσιο έχασε τη ζωή του επί τόπου.

Οι αφρικανικοί ελέφαντες είναι τα μεγαλύτερα χερσαία θηλαστικά. Τα θηλυκά μπορούν να φτάσουν σε ύψος τα 3,5 μέτρα, να ζυγίζουν σχεδόν τέσσερις τόνους και να τρέχουν με ταχύτητες έως και 40 χλμ/ώρα.

Η εταιρεία διαχείρισης σαφάρι Collect Africa επιβεβαίωσε ότι ο Ντόσιο σκοτώθηκε στο περιστατικό, ενώ ο οδηγός του νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.