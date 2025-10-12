Ένα σοβαρό ατύχημα που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή περιγράφει ο Αντιπρόεδρος Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και παραδοσιακός τραγουδιστής Παναγιώτης Μαρκοστάμος, που φιλοξενήθηκε στο στούντιο των «ΝΕΩΝ» και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άτομα με οπτική αναπηρία στην Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Αφορμή της συζήτησης αποτέλεσε ένα βίντεο το οποίο ο ίδιος ανήρτησε στα social media και τον απεικονίζει να κάνει άθλο με το λευκό μπαστούνι του να διασχίσει το πεζοδρόμιο, καθώς κινδυνεύει να τραυματιστεί χτυπώντας σε διάφορα εμπόδια. Μία τρύπα «διακόπτει» το πέρασμά του ενώ η ύπαρξη ενός εργοταξίου αφήνει πολύ μικρό περιθώριο για να διαβούν οι πεζοί.

«Δυστυχώς η προσβασιμότητα στις πόλεις είναι ανύπαρκτη. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε εμπόδια: κατεστραμμένα πεζοδρόμια, τραπεζοκαθίσματα από παρακείμενα καταστήματα, αφύλαχτα έργα. Πολλοί συνάδελφοί μου έχουν πάθει ατυχήματα – εγώ ο ίδιος πριν από έξι χρόνια έπεσα μέσα σε σκαμμένα έργα και κινδύνεψα σοβαρά», επισημαίνει ο κ. Μαρκοστάμος.

«Αυτή τη στιγμή μπορεί να μη μιλάγαμε κιόλας», αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά για το περιστατικό, καθώς όπως διηγείται έπεσε σε μία τρύπα που ξεπερνούσε το ένα μέτρο, ανάμεσα σε δύο σίδερα, ενώ αν είχε πέσει πάνω τους θα είχε σκοτωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την εταιρεία η οποία εκτελούσε τα έργα και είχε σκάψει το δάπεδο ο κ. Μαρκοστάμος βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη επί έξι χρόνια.

«Ξεκίνησα μία νομική διαδικασία όχι μόνο για να δικαιωθώ εγώ αλλά για να υπάρχει και ένα δεδικασμένο που να αποτελεί νομολογία έτσι ώστε και άλλοι συνάδελφοί μου που παθαίνουν ατυχήματα να μπορούν να διεκδικήσουν το δίκιο τους και να αποζημιωθούν», εξηγεί ο ίδιος.

«Καταλήγουμε να περπατάμε στον δρόμο»

Τα εμπόδια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα κακού σχεδιασμού, αλλά και της αδιαφορίας πολιτών που καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια με οχήματα ή εμπόδια, τονίζει ο κ. Μαρκοστάμος.

«Δυστυχώς, πολλοί παρκάρουν αυτοκίνητα και μηχανάκια πάνω στα πεζοδρόμια και έτσι καταλήγουμε να περπατάμε στον δρόμο. Θεωρούμε ότι είναι πιο ασφαλές να κινούμαστε από τον δρόμο παρά από το πεζοδρόμιο – και όμως, κανονικά θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο».

Η κατάσταση αυτή, όπως υπογραμμίζει, δεν είναι μόνο πρόβλημα υποδομών, αλλά και νοοτροπίας:

«Ακόμα και αν η πολιτεία γκρεμίσει και ξαναφτιάξει την Αθήνα, αν εμείς συνεχίσουμε να παρκάρουμε όπου μας βολεύει, να κλείνουμε ράμπες και διαβάσεις, τότε δεν έχει νόημα καμία παρέμβαση. Είναι ζήτημα παιδείας και εκπαίδευσης που πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία και από τη νέα γενιά».

Και συνεχίζει: «Δυστυχώς δεν νοιάζει κανέναν εκεί έξω, η αλήθεια είναι αυτή και αυτό το βίντεο το έκανα για αυτόν τον σκοπό… για να καταλάβουν όλοι ποια είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε καθημερινά».

Ο πρωθυπουργός είδε μία Tik Toker με οπτική αναπηρία αλλά εμείς από το 2019 δεν τον έχουμε συναντήσει

Την επιτακτική ανάγκη για περισσότερους εκπαιδευτές κινητικότητας εξέφρασε μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών καθώς υπάρχουν μόλις 9 εκπαιδευτές σε όλη τη χώρα ενώ ο αριθμός των ατόμων με οπτική αναπηρία ανέρχεται στους 17-18.000.

Η Ομοσπονδία, μάλιστα, οργανώνει μεγάλη διαμαρτυρία στις 15 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού:

«Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που δυστυχώς επιλέγουν να μετακινούνται με ταξί και να μην περπατούν στον δρόμο γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια όπως υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που δυστυχώς λόγω του ότι δεν έχουμε εκπαιδευτές κινητικότητας και προσανατολισμού και είναι ένα από τα βασικά αιτήματά μας το οποίο μπαίνει και στον Πρωθυπουργό γιατί θέλω όλους να σας καλέσω σε μία μεγάλη διαμαρτυρία που οργανώνουμε στις 15 Οκτώβρη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 12 με προσυγκέντρωση στις 11 στο Σύνταγμα που ζητάμε μεταξύ άλλων και τη δημιουργία προγράμματος για την εκπαίδευση εκπαιδευτών έτσι ώστε να μπορούμε να μάθουμε όλα τα άτομα με οπτική αναπηρία να κινούμαστε με το Λευκό Μπαστούνι και ουσιαστικά να κάνουμε τη ζωή μας ανεξάρτητη παντού και σε όλα τα επίπεδα».

Καθώς οδηγούσαμε τον κ. Μαρκοστάμο στην έξοδο ανέφερε την απογοήτευσή του για το ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει ακόμα συναντηθεί μαζί τους, προκειμένου να του εκφράσουν τα αιτήματά τους και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ότι έχει συναντήσει μόνο μία TikToker με οπτική αναπηρία, αναφερόμενος στην Άννα Μπαλάν.

Η προσωπική του διαδρομή

Ο Παναγιώτης Μάρκοστάμος μίλησε ανοιχτά για το πώς βίωσε τη σταδιακή απώλεια της όρασής του και πόσο καθοριστική ήταν η οικογενειακή στήριξη. «Εγώ γεννήθηκα με πρόβλημα όρασης… Μέχρι τα δέκα μπορούσα να διαβάζω τα μεγάλα γράμματα της εφημερίδας», εξηγεί, τονίζοντας ότι από τότε διακρίνει μόνο φως.

Όπως σημειώνει, είχε την τύχη να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που αποδέχτηκε την κατάσταση και έδρασε άμεσα. Η φοίτησή του στη Σχολή Τυφλών τον βοήθησε να μάθει Μπράιγ, κινητικότητα και δεξιότητες καθημερινής ζωής, ώστε η πλήρης απώλεια όρασης να μην τον βρει απροετοίμαστο. «Οπότε, όταν έχασα ολικά την όρασή μου, υπήρξε μια πιο εύκολη και ομαλή προσαρμογή».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «το άλφα και το ωμέγα» ήταν η οικογένειά του και οι εκπαιδευτικοί που τον στήριξαν. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι την ίδια «πρόσβαση στην εκπαίδευση». Γι’ αυτό ζητάμε να γίνει πρόγραμμα εκπαίδευσης και κινητικότητας ώστε να υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτές για όλους.