Η έλλειψη τσίγκου έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή πινακίδων κυκλοφορίας για τα νέα αυτοκίνητα, αφήνοντας πολλούς ιδιοκτήτες σε αναμονή για την παράδοση των οχημάτων τους.

Πολλοί αγοραστές νέων αυτοκινήτων δηλώνουν ότι, παρότι έχουν εξοφλήσει ή καταβάλουν δόσεις για τα οχήματά τους, δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω της καθυστέρησης στις πινακίδες. Ο κ. Γιώργος από τη Λάρισα ανέφερε ότι περίμενε τρεις μήνες, μέχρι να δεχθεί τελικά αθηναϊκές πινακίδες, προκειμένου να μπορέσει να κινηθεί.

Όπως περιγράφει, «παρήγγειλα για ένα αυτοκίνητο εδώ και τρεις μήνες και μου λέει η αντιπροσωπεία ότι σε μια βδομάδα περίπου, δέκα μέρες, θα πάρω πινακίδες. Είχα και ένα αυτοκίνητο παλιό του γιου μου, το οποίο το παραδώσαμε στην αντιπροσωπεία ανταλλαγή. Πέρασε ένας μήνας, ενάμισι μήνας, ήρθε το Πάσχα, αλλά ‘μετά το Πάσχα θα πάρετε πινακίδες’. Παίρνω και τηλέφωνο στο υπουργείο Συγκοινωνιών στην Αθήνα και μου λένε ότι μπλόκαρε ο διαγωνισμός λόγω του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Στη συνέχεια προσθέτει: «Και δυστυχώς πέρασε και ο Απρίλιος, ήρθε η Πρωτομαγιά. Μετά την Πρωτομαγιά μου λέει η αντιπροσωπεία. Λέω στην αντιπροσωπεία ακυρώνω την παραγγελία. Δεν θέλω το αυτοκίνητο. Το είχα εξοφλήσει και μάλιστα μέσω δανείου. Δυστυχώς, μου λέει η αντιπροσωπεία, δεν μπορούμε να το δώσουμε γιατί δεν υπάρχουν πινακίδες. Και τελικά η αντιπροσωπεία μου λέει θέλετε να πάρετε πινακίδες Αθηνών; Λέω εμένα δε με ενοχλεί. Εγώ το αυτοκίνητο θέλω».

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Μεταφορών διαβεβαιώνει ότι το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί, καθώς έχουν αποσταλεί δεκάδες χιλιάδες πινακίδες σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, η κρίση αυτή ανέδειξε σοβαρές δυσλειτουργίες στη διαδικασία παραγωγής και διανομής.

Σε αρκετές περιοχές, οι τοπικές υπηρεσίες αναγκάστηκαν να ανταλλάξουν πινακίδες μεταξύ τους για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες. Η Λάρισα φέρεται να αντιμετώπισε το μεγαλύτερο πρόβλημα, καταφέρνοντας να ταξινομήσει μόλις δύο αυτοκίνητα μέσα στον Απρίλιο.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκαν ελλείψεις και σε πινακίδες για μοτοσικλέτες, καθώς και σε ειδικές πινακίδες τύπου ΔΟΚ (δοκιμαστικές).