Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η σύγκρουση θα είναι «σύντομη» και πως οι περισσότεροι «κατανοούν» τον στόχο του να βάλει τέλος στις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

Το Ιράν αναμένεται να υποβάλει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου την Πέμπτη, όπως ανέφερε περιφερειακή πηγή στο CNN. Αυτό έρχεται μετά τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα σήμερα ότι οι ΗΠΑ είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες.

Όπως αναφέρει το BBC, oι δηλώσεις του Τραμπ ακολούθησαν την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι η αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου «εξετάζεται ακόμη». Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο Axios, ο Λευκός Οίκος θεωρεί πως πλησιάζει σε ένα υπόμνημα κατανόησης 14 σημείων με το Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει πλαίσιο για πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

Ανώτερο μέλος του ιρανικού κοινοβουλίου χαρακτήρισε την πρόταση «ευχολόγιο», ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει τις απόψεις της στους Πακιστανούς μεσολαβητές. Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν ανέφερε ότι η χώρα του «προσπαθεί να μετατρέψει την εκεχειρία σε μόνιμο τέλος του πολέμου».

Το Axios περιγράφει το υπόμνημα ως έγγραφο μίας σελίδας με 14 σημεία, που προβλέπει αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, άρση κυρώσεων και αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Οι πληροφορίες βασίζονται σε τέσσερις ανώνυμες πηγές που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι ενήμερες για τις συνομιλίες. Το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε μέσω δύο πηγών ότι η πρόταση είναι υπό συζήτηση, χωρίς ωστόσο να έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα.

Μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση στην Τζόρτζια, ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Τόνισε επίσης πως οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι είχε δίκιο να στερήσει από το Ιράν τη δυνατότητα απόκτησης πυρηνικού όπλου. Νωρίτερα, είχε δηλώσει πως οι ΗΠΑ είχαν «πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες» και ότι μια συμφωνία είναι πιθανή, υπογραμμίζοντας πως οι δυσκολίες για τους Αμερικανούς λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων θα είναι προσωρινές.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγχαΐ, ανέφερε στο ιρανικό πρακτορείο ISNA: «Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται από το Ιράν και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ενημερωθεί η πακιστανική πλευρά». Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Οι Αμερικανοί δεν θα κερδίσουν τίποτα σε έναν πόλεμο που χάνουν και δεν κέρδισαν στις απευθείας διαπραγματεύσεις».

Προειδοποίησε ακόμη ότι το Ιράν «έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο», προσθέτοντας πως αν οι ΗΠΑ δεν «παραδοθούν και παραχωρήσουν τα απαραίτητα ανταλλάγματα», η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «σκληρή και μεταμέλεια προκαλούσα».

Ο Τραμπ απείλησε με ανανέωση των επιθέσεων, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social ότι αν το Ιράν δεν δεχθεί συμφωνία, «οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν» με «πολύ μεγαλύτερη ένταση». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιχείρηση Epic Fury —την αρχική αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν— λέγοντας πως θα ολοκληρωθεί «εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί».

Την ίδια ώρα οι Times of Israel αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέστειλε τη ναυτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, αφού η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν θα επέτρεπε σε αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στην επιχείρηση να απογειωθούν ή να πετάξουν πάνω από τον εναέριο χώρο του βασιλείου του Κόλπου, σύμφωνα με το NBC News.

«Ο Τραμπ ανέστειλε τη ναυτική συνοδεία στο στενό του Ορμούζ, αφού η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε τη χρήση του εναερίου χώρου της»

Αναφερόμενο σε αξιωματούχους των ΗΠΑ, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι Σαουδάραβες και άλλα κράτη του Κόλπου εξεπλάγησαν από την ανακοίνωση του Τραμπ για το «Project Freedom» την Κυριακή, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε αργότερα με τον Σαουδάραβα Πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για το θέμα, αλλά δεν κατάφερε να καταλήξει σε λύση.

Όταν ρωτήθηκε από το δίκτυο αν η επιχείρηση αιφνιδίασε τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, μια πηγή από το βασίλειο δήλωσε στο NBC ότι «το πρόβλημα με αυτή την υπόθεση είναι ότι τα πράγματα εξελίσσονται γρήγορα σε πραγματικό χρόνο». Η πηγή αναφέρει επίσης ότι η Σαουδική Αραβία «υποστηρίζει θερμά τις διπλωματικές προσπάθειες» του Πακιστάν για τη μεσολάβηση σε μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «οι περιφερειακοί σύμμαχοι ενημερώθηκαν εκ των προτέρων», αν και ένας διπλωμάτης από τη Μέση Ανατολή που επικαλέστηκε το NBC ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν συντονίστηκαν με το Ομάν παρά μόνο μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

Πηγές: Times of Israel, CNN, BBC