Αποκαλύφθηκε δυσανάγνωστο σημείωμα που φέρεται να άφησε πριν την αυτοκτονία του o Τζέφρι Έπσταϊν. Το φερόμενο ως σημείωμα αυτοκτονίας του καταδικασμένου παιδόφιλου δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από εντολή δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, ύστερα από σχετικό αίτημα των New York Times. Στο χειρόγραφο, ο Έπσταϊν φαίνεται να υποστηρίζει ότι οι ερευνητές «δεν βρήκαν τίποτα» εις βάρος του.

«Ερεύνησαν για μήνες — δεν βρήκαν τίποτα!!!» φέρεται να γράφει το σημείωμα. «Έτσι προκύπτει κατηγορία 16 ετών! Είναι προνόμιο να μπορεί κανείς να επιλέξει τη στιγμή που θα πει αντίο».

Το κείμενο συνεχίζει με τη φράση «Τι θέλεις να κάνω — να βάλω τα κλάματα!! Καμία διασκέδαση — δεν αξίζει!!». Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σημείωμα γράφτηκε μετά την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας του Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2019, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του για υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Η απόπειρά του απέτυχε και κατηγόρησε τον συγκρατούμενό του — τον πρώην αστυνομικό και καταδικασμένο τετραπλό δολοφόνο Νίκολας Ταργκαλιόνε. Ο Ταργκαλιόνε εντόπισε το σημείωμα και το παρέδωσε στους δικηγόρους του, υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύει πως δεν επιχείρησε να σκοτώσει τον χρηματιστή.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι συνήγοροι του Ταργκαλιόνε δήλωσαν ότι το σημείωμα επαληθεύτηκε ως γραμμένο από τον ίδιο τον Έπσταϊν. Ο χρηματιστής πέθανε τον Αύγουστο του 2019, έναν μήνα μετά το περιστατικό, όταν κατάφερε να αυτοκτονήσει στο κελί του.

Το σημείωμα, οι συνθήκες κράτησης και οι θεωρίες συνωμοσίας

Η γλώσσα του σημειώματος θυμίζει άλλο χειρόγραφο που είχε γράψει ο Έπσταϊν στο Metropolitan Correctional Center του Μανχάταν, όπου παραπονιόταν για το φαγητό και τις συνθήκες διαβίωσης, κάνοντας λόγο για «γιγάντια έντομα» και επαναλαμβάνοντας τη φράση «Καμία διασκέδαση!!».

Το σημείωμα βρέθηκε ανάμεσα στις σελίδες ενός graphic novel στο κελί που μοιραζόταν με τον Ταργκαλιόνε και στη συνέχεια παρέμεινε για χρόνια στα αρχεία του δικηγόρου του, προτού φυλαχθεί σε δικαστικό αρχείο του White Plains. Ο πρώην αστυνομικός είχε υπαινιχθεί την ύπαρξή του μετά την καταδίκη του για ανθρωποκτονία το 2023.

Μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, αναπτύχθηκαν πολυάριθμες θεωρίες συνωμοσίας, ενισχυμένες από τις αποκαλύψεις για σοβαρές παραλείψεις στη φυλακή — όπως οι κάμερες που δεν λειτουργούσαν και οι φύλακες που αποκοιμήθηκαν στη βάρδια τους.

Οι διασυνδέσεις του Έπσταϊν με ισχυρά πρόσωπα τροφοδότησαν περαιτέρω τα σενάρια ότι χρησιμοποιούσε τις παράνομες δραστηριότητές του για εκβιασμούς.

Παρά τις θεωρίες αυτές, στενοί συνεργάτες του Έπσταϊν, όπως ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς, έχουν απορρίψει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «ανοησίες».

Πηγή: New York Post