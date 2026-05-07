Πορεία εξόδου από την εσωκομματική ένταση του τελευταίου διαστήματος αναζητάει το Μέγαρο Μαξίμου και αυτό θα επιχειρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, Πέμπτη (7/5), στη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Το ραντεβού δόθηκε για τις 11 το πρωί στη Βουλή και προεξοφλείται ότι θα είναι πολύωρο και όχι εντελώς «ανώδυνο» για την κυβερνητική έδρα. Διότι αρκετά από τα στελέχη της γαλάζιας ΚΟ, τα οποία δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν (πάνω από 40), σκοπεύουν να θέσουν προβληματισμούς, απορίες και παράπονα. Και ο τρόπος που αναμένεται να τοποθετηθούν ορισμένοι έχει φανεί ήδη από τον διψήφιο αριθμό βουλευτών, οι οποίοι έχουν ασκήσει κριτική δημοσίως τις τελευταίες μέρες.

Κυρίαρχη εκτίμηση και στο εσωτερικό της ΚΟ είναι ότι η κριτική θα είναι εντός ορίων και σε κάθε περίπτωση από τις προηγούμενες μέρες επιχειρείται αποδραματοποίηση του εσωκομματικού κλίματος. Ενδεικτικές οι αποστροφές, «η ΝΔ δυναμώνει μέσα από τον διάλογο», «να μην κρύβουμε θέματα κάτω από το χαλί αλλά και να μην πυροβολούμε τα πόδια μας» κ.ο.κ.

Οι εκτός καταλόγου

Εκτός από τους «εγγεγραμμένους» στον κατάλογο των ομιλητών, υπάρχουν και άλλοι, που όπως πληροφορούνται τα tanea.gr, δεν προσέρχονται με εκτυπωμένη την ομιλία στο σακάκι τους, ωστόσο θα ζητήσουν τον λόγο. Θα το αποφασίσουν, όπως λένε, επιτόπου, ανάλογα με την πορεία της συζήτησης.

Συγκεκριμένα, όπως εννοούν, αφού ακούσουν πρώτα τις πρωθυπουργικές τοποθετήσεις και ενδεχομένως ορισμένους συναδέλφους του ίδιου εσωκομματικού κλίματος. Αυτό αφήνει περιθώρια για παρατηρήσεις έως και για εντάσεις της στιγμής, που μένει να φανεί αν όντως υπάρξουν και πως θα εκτονωθούν.

Η οχύρωση, τα «πάθη»

Το βέβαιο είναι ότι μετά από τις τοποθετήσεις του γραμματέα της ΚΟ και του Μητσοτάκη, ζητήθηκε από τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, εισηγητή της ΝΔ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, να τοποθετηθεί αναλυτικά. Η «θεματική» της συνεδρίασης άλλωστε ορίστηκε ακριβώς αυτό: η παρουσίαση της γαλάζιας πρότασης ως βάση συζήτησης για 30 άρθρα του Συντάγματος, εν αναμονή εκκίνησης των εργασιών της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή μέσα στον Μάιο, αφότου κατατεθεί η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας (υπογεγραμμένη από 50 βουλευτές).

Το Μαξίμου οχυρώνεται πίσω από τη θεσμική διαδικασία – άλλωστε για «θεσμική ομιλία» μιλούν πρωθυπουργικοί συνεργάτες ώστε να δώσουν το σημερινό στίγμα του Μητσοτάκη -, σε μια περίοδο που τα «πάθη» στο εσωτερικό της ΝΔ δείχνουν ότι δεν εκτονώνονται εύκολα. Επί της ουσίας το Μαξίμου σπεύδει να οριοθετήσει το πλαίσιο συζήτησης με τους βουλευτές, προσπαθώντας να κατευνάσει τις εντάσεις ή μάλλον για να στρέψει τους προβολείς (και τη δημόσια συζήτηση στον απόηχο της συνεδρίασης) μακριά από όσα φωτίζουν τις εσωτερικές αντιθέσεις.

Προσπάθεια ελέγχου της ατζέντας

Και ταυτόχρονα έχει ανάγκη να πάρει ελέγξει την ατζέντα και τα πεδία αντιπαράθεσης με τους πολιτικούς αντιπάλους του, έξω από εκείνα που ζορίζουν τη ΝΔ πολιτικά, επικοινωνιακά, δημοσκοπικά εδώ και μήνες.

Κυβερνητικές πηγές περιγράφουν την τριπλή στόχευση του Μητσοτάκη μέσα από τα

προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα: πρώτον, να φανεί προσπάθεια αποκατάστασης της «σχέσης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα» σε μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης εμπιστοσύνης αλλά και εμφάνισης της «διαφθοράς – διαφάνειας» στις δημοσκοπικές μπάρες που καταγράφουν τα κριτήρια ψήφου. Δεύτερον, να καλλιεργηθεί η εικόνα ότι η ΝΔ έχει σχέδιο για πιο «αποτελεσματική δημόσια διοίκηση», ενόσω πιέζεται από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρίτον, να πέσουν στο τραπέζι «σύγχρονες προτάσεις» που θα απαντούν σε νέες προκλήσεις, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη ή και η προσιτή στέγη, σε μια (προεκλογική) περίοδο που το Μαξίμου κινείται με ρητορική «2030», παλεύοντας να επαναπροσεγγίσει εκλογικές δεξαμενές του 2023.

«Εκλογές το 2027»

Ταυτόχρονα όμως η άσκηση κριτικής εκ μέρους βουλευτών θεωρείται δεδομένη – προσωπικές πικρίες, κοινές αγωνίες, άγχη επόμενης μέρας, αισθήματα απαξίωσης και αποστάσεις από το «κέντρο εξουσίας» βαραίνουν το κλίμα όσο η ΝΔ, δημοσκοπκά, μένει μακριά από τον εκλογικό στόχο της. Εξ ου και ο Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στους βουλευτές τόσο με σήματα συσπείρωσης (και στήριξής τους) όσο και με «κόκκινες γραμμές» ως προς τα «καθήκοντά» τους ενόψει του κομματικού συνεδρίου στις 15-17 Μαΐου και των εθνικών εκλογών – «του 2027», όπως θα επιμείνει.

Εκείνοι από την πλευρά τους θέλουν να εκμεταλλευτούν το 5λεπτο που ο καθένας θα έχει στη διάθεσή του για να διατυπώσουν τις θέσεις τους –ή ακριβέστερα, τις αντιθέσεις τους. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρξουν (τουλάχιστον) τέσσερα πεδία κριτικής.

Δεδομένη η κριτική

Το πρώτο πεδίο έχει να κάνει με το «επιτελικό κράτος» – όχι τόσο με το μοντέλο, όσο με τον μηχανισμό λειτουργίας του και τα πρόσωπα που το «εκπροσωπούν». Εξάλλου το θέμα άνοιξε εμφατικά με την επιστολή πέντε βουλευτών της περιφέρειας με αποδέκτη το Μαξίμου (μέσα από «ΤΑ ΝΕΑ») και τοποθετήσεις θα κάνουν οι ίδιοι και σήμερα.

Το δεύτερο αφορά τον ρόλο και τη στάση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών (όχι μόνο της στενής πρωθυπουργικής ομάδας) και αυτό οδηγεί στο τρίτο πεδίο που αφορά συνολικά τις σχέσεις υπουργών και βουλευτών. Συγκλίνουσες πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ πιθανές οι αιχμές για «εξαφανισμένους πρωτοκλασσάτους» της κυβέρνησης στις δύσκολες στιγμές της – όπως είναι τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Το τέταρτο πεδίο κριτικής έχει να κάνει με την εκλογική στρατηγική και τον προσανατολισμό της ΝΔ. Άλλωστε παραμένουν ζωηρές στο εσωτερικό της ΚΟ οι αγωνίες για χειρισμούς και πρωτοβουλίες του Μαξίμου που απομακρύνουν κομμάτια του πιο συντηρητικού, παραδοσιακού κοινού της Κεντροδεξιάς παράταξης.

Οι προτάσεις

Όμως διαφορετικές προσεγγίσεις υπάρχουν μεταξύ των βουλευτών και σε ό,τι αφορά προτάσεις που ο Μητσοτάκης έχει ρίξει στη δημόσια συζήτηση στο πλαίσιο της προαναθεωρητικής διαδικασίας για το Σύνταγμα και παρότι δεν διαφαίνεται περιθώριο πολιτικών συναινέσεων στην παρούσα, προτείνουσα Βουλή. Στο ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή, ένα μεικτό εκλογικό σύστημα με σταυρό και λίστα και η μείωση του αριθμού βουλευτών υπάρχουν και γαλάζιες ενστάσεις. Μένει να φανούν σήμερα οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις, αλλά και κατά πόσο θα ανοίξει στον δημόσιο διάλογο νέα συζήτηση πέραν των διατάξεων που ατύπως κουβεντιάζονται ήδη.

Μέχρι σήμερα η ΝΔ έχει θέσει στον δημόσιο διάλογο τις εξής διατάξεις προς αναθεώρηση:

Άρθρο 5 για την προστασία της ελευθερίας του ατόμου και την ασφάλειά του από την τεχνητή νοημοσύνη.

Άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Άρθρο 30 για μόνο μία θητεία, εξαετούς διάρκειας, του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Άρθρα 51 και 54 για την εκλογή βουλευτών και τον εκλογικό νόμο.

Άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών.

Άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Άρθρο 101Α για τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Άρθρο 103 για «επανακαθορισμό» της μονιμότητας στο Δημόσιο.

Επίσης η ΝΔ ανοίγει τα ζητήματα της στέγης, του δημοσιονομικού «κόφτη», της λειτουργίας των κομμάτων, της κλιματικής κρίσης.