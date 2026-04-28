Τζέφρι Επστάιν φέρεται να «νάρκωνε και βίαζε πολλούς νεαρούς άνδρες» στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό, σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως μετά την ομιλία της βουλευτή των ΗΠΑ Μέλανι Στάνσμπερι στην εκπομπή «60 Minutes Australia». Οι μαρτυρίες προσθέτουν νέα, ανατριχιαστικά στοιχεία για τα εγκλήματα του καταδικασμένου παιδόφιλου χρηματιστή.

Η Στάνσμπερι δήλωσε ότι «ένας άνδρας ισχυρίζεται πως γνώρισε τον Τζέφρι Επστάιν, μεταφέρθηκε στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό και ναρκώθηκε». Ο ίδιος περιέγραψε σκηνές όπου «πολλοί νεαροί άνδρες βιάζονταν μπροστά του, αφού είχαν ναρκωθεί». Η Αμερικανίδα βουλευτής είναι γνωστή υποστηρίκτρια των θυμάτων του χρηματιστή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «πολλοί νεαροί άνδρες» φέρονται να κακοποιήθηκαν στο Zorro Ranch του Επστάιν. «Ο Τζέφρι Επστάιν και η Γκισλέιν Μάξγουελ ήταν κατά συρροή κακοποιητές, πραγματικοί θηρευτές», ανέφερε χαρακτηριστικά η Στάνσμπερι.

Παρότι δεν είναι σαφές πώς η βουλευτής έλαβε τις πληροφορίες αυτές, οι ισχυρισμοί της έρχονται σε μια περίοδο που η πολιτεία του Νέου Μεξικού βρίσκεται στο επίκεντρο νέας εκτεταμένης έρευνας για το Ζόρο Ράντσο. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα τέτοιου είδους μετά την αυτοκτονία του εκατομμυριούχου το 2019 σε κελί φυλακής στο Μανχάταν, όπου κρατούνταν για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας.

Η έρευνα αναζωπυρώθηκε έπειτα από ανώνυμες καταγγελίες του 2019 ότι ο Επστάιν και η Μάξγουελ στραγγάλισαν γυναίκες μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια «άγριου φετιχιστικού σεξ» και τις έθαψαν στο ράντσο. Οι καταγγελίες αυτές επανήλθαν στο προσκήνιο με τη δημοσιοποίηση αρχείων του FBI σχετικά με την υπόθεση.

Νέες μαρτυρίες και φρικιαστικές λεπτομέρειες

«Η πληροφορία για τους άνδρες που βιάστηκαν ταιριάζει με το μοτίβο άλλων κακοποιήσεων και εμπορίας γυναικών», είπε η Στάνσμπερι. «Υπάρχουν εκατοντάδες καταγγελίες από γυναίκες που έζησαν σκοτεινές εμπειρίες. Είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε στην ουσία της αλήθειας για όσα συνέβησαν στο Νέο Μεξικό».

Μία από τις κατήγορους του Επστάιν, η Τσόντε Ντέιβις, περιέγραψε στην ίδια εκπομπή τις δικές της εμπειρίες. Η Ντέιβις είχε φωτογραφηθεί στο παρελθόν να κάνει μασάζ στον ώμο του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον. «Πέρασα πολύ χρόνο στο δωμάτιό μου σαν ποντίκι σε παγίδα, περιμένοντας να ακούσω “ο Τζέφρι είναι έτοιμος για το μασάζ του τώρα”», είπε. «Βιασμός, πλήρης, εξαναγκαστικός σεξουαλικός βιασμός», πρόσθεσε.

Φρικιαστικές αφηγήσεις από το ράντσο

Η Ντέιβις περιέγραψε επίσης ιστορίες κοριτσιών που ξυπνούσαν στο ράντσο μετά από άγνωστες ιατρικές επεμβάσεις. «Υπάρχει μια άλλη αφήγηση για ένα μωρό που γεννήθηκε και η Γκισλέιν το δέχτηκε», είπε, προσθέτοντας πως είχε ακούσει συζητήσεις για «τη δημιουργία του τέλειου μωρού από την τέλεια γονιδιακή δεξαμενή».

Παρόμοιοι ισχυρισμοί ότι ο Επστάιν ήθελε να μετατρέψει το ράντσο του σε «φάρμα μωρών» για τη δημιουργία μιας «κυρίαρχης φυλής» είχαν εμφανιστεί ήδη μετά τη σύλληψή του το 2019. «Το ράντσο Ζόρο ήταν ένα απόκοσμο, τεράστιο και απομονωμένο μέρος, στη μέση του πουθενά», ανέφερε η Ντέιβις.

Η ίδια εξέφρασε αμφιβολίες για το αν θα αποκαλυφθεί ποτέ η πλήρης αλήθεια. «Όποιος καλύπτει τα πάντα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να βεβαιωθεί ότι θα παραμείνουν καλυμμένα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ πλήρης αποκάλυψη όλων», είπε.

Νέα έρευνα από τις Αρχές του Νέου Μεξικού

Η υπόθεση έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς οι Αρχές του Νέου Μεξικού ξεκίνησαν νέα έρευνα για όσα συνέβησαν στο σκοτεινό ράντσο του Τζέφρι Επστάιν. Ειδική επιτροπή διερεύνησης εξετάζει μαρτυρίες, έγγραφα και νέα στοιχεία, ενώ δεκάδες άτομα φέρονται να έχουν καταθέσει για εμπειρίες κακοποίησης.