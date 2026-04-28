Το χωριό Μόχοβο στην Κροατία αντιμετώπισε μείωση του πληθυσμού, οικονομική παρακμή και απώλεια ταυτότητας. Όλα άλλαξαν όταν ένας κάτοικος, ενώ έσκαβε στον κήπο του, ανακάλυψε κατά λάθος τα απολιθωμένα λείψανα ενός μαμούθ, μεταδίδει το Euronews που παρουσιάζει το σχετικό ρεπορτάζ.

Για τον Γκόραν Πόποβιτς τα απολιθώματα ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή επιστημονική ανακάλυψη: τον ενέπνευσαν να αναπτύξει μια δημιουργική και βιώσιμη ιδέα για τον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη.

Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος πριν από περίπου 20 χιλιάδες χρόνια κοπάδια μαμούθ περιπλανιόντουσαν στην περιοχή αυτή και για χιλιετίες τα απομεινάρια τους παρέμεναν κρυμμένα κάτω από το έδαφος μέχρι που ανακαλύφθηκαν τυχαία από τον 18χρονο Γκόραν Πόποβιτς ενώ έσκαβε μια δεξαμενή αποχέτευσης στον οπωρώνα πίσω από το σπίτι του.

Αρχικά βρήκε τα απομεινάρια ενός μαμούθ κι ενός τριχωτού ρινόκερου. Αν και η πρώτη ανακάλυψη δεν προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση όσες ακολούθησαν τράβηξαν την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ότι όλη η περιοχή περιείχε τα απομεινάρια ζώων της εποχής των Παγετώνων.

Για τον Γκόραν όμως αυτή η ανάκλυψη είχε σημασία που ξεπερνούσε εκείνη της αρχαιολογίας καθώς τα απολιθώματα αυτά του έδωσαν την ιδέα να δημιουργήσει ένα μικρό μουσείο στην αίθουσα της κοινότητας όπου εξέθεσε αντίγραφα των πιο σημαντικών ευρημάτων δίνοντας νέα πνοή στην περιοχή του καθώς όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ «αυτό που κάποτε ήταν ένα χωριό σε παρακμή είχε γίνει πια γνωστό ως “Mammoth Valley” κι έχει αρχίσει να προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο».