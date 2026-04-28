Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον 89χρονο ένοπλο που σκόρπισε τον πανικό το πρωί της Τρίτης στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, πυροβολώντας μέσα στο κτίριο και στη συνέχεια κινήθηκε μάλλον με ταξί προς τη Λουκάρεως, στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου, όπου φέρεται να πυροβόλησε ακόμη τέσσερα άτομα οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ είναι δικαστικοί υπάλληλοι και καλά στην υγεία τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι ψηλός, λεπτός και φοράει μπλε καμπαρντίνα στην οποία κρύβει από κάτω το όπλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος άνδρας άνοιξε αρχικά πυρ μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο ο οποίος μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Οι αστυνομικοί τού τοποθέτησαν τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 89χρονος είναι γνωστός ρακοσυλλέκτης στην περιοχή του Βοτανικού. Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης πέταξε τρεις φακέλου έξω από την είσοδο του Ειρηνοδικείου και φώναξε «εδώ βρίσκεται ο λόγος που έκανα ότι έκανα». Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο των φακέλων.

Αστυνομική κινητοποίηση

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, αποκλείοντας την περιοχή γύρω από τον ΕΦΚΑ για λόγους ασφαλείας και συλλογής στοιχείων. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και τα κίνητρα του δράστη.