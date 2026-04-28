Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε τον θάνατο της Μαγδαληνής Τζιντζίδου, μιας ιδιαίτερα αγαπητής φιλάθλου της ομάδας, η οποία είχε καταφέρει να βρεθεί ξανά στο γήπεδο των Σερρών μέσα από το πρόγραμμα Giant Heart της Novibet.

Η εκλιπούσα είχε ζήσει μια ξεχωριστή στιγμή τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν παρακολούθησε από κοντά αναμέτρηση του Πανσερραϊκού με τον ΟΦΗ, ενώ είχε τιμηθεί και με φανέλα της ομάδας υπογεγραμμένη από τους ποδοσφαιριστές.

