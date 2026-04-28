Εξαιρετικά αμφίβολος για το υπόλοιπο της σεζόν είναι ο Τιν Γεντβάι. Ο κροάτης κεντρικός αμυντικός, μοιραίος παίκτης στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πριν από μερικές μέρες, υπέστη θλάση στον τετρακέφαλο, θα χάσει σίγουρα το ματς με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή ενώ αν είναι βαριάς μορφής ο τραυματισμός είναι πολύ πιθανό να μην τον ξαναδούμε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη φετινή περίοδο.

Από ‘κει και πέρα, ο Ράφα Μπενίτεθ είδε ύστερα από καιρό τον Πάλμερ Μπράουν να ακολουθεί όλο το πρόγραμμα της προπόνησης και να βρίσκεται στη διάθεσή του έπειτα από καιρό, ενώ και ο Φίλιπ Τζούρισιτς έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς και υπολογίζεται για το κυριακάτικο παιχνίδι με την Ενωση.

Ενα ματς που ίσως να προλάβει και ο Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος είναι καλύτερα και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος της χθεσινής προπόνησης. Αντίθετα, οι Κάτρης, Ντέσερς και Σισοκό συνέχισαν το πρόγραμμά τους και δεν αλλάζει κάτι στην αρχική ενημέρωση που λέει πως χάνουν το υπόλοιπο της σεζόν.

Οσον αφορά το θέμα του Ράφα Μπενίτεθ, χθες η βρετανική «Sun» ανέφερε ότι ο ισπανός προπονητής είναι ένα βήμα από την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, έχοντας εκτενές ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει, ενώ ορισμένα media στη Σκωτία τον θέλουν ως υποψήφιο στόχο για τον πάγκο της Σέλτικ.