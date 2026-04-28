Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως όλοι ξέρουμε, αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες, εξαιτίας των οποίων το πιθανότερο είναι να μας αποχαιρετήσει, μετά τις επόμενες εκλογές, ίσως και πριν από αυτές. Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι οι συριζαίοι έπαψαν να έχουν τις λύσεις για τα προβλήματά μας. Τουναντίον, τις έχουν και τις λένε θαρρετά, ακόμη και αν δεν τις ακούει κανείς. Τις προάλλες, λ.χ., ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε να μειωθεί δραστικά ο φόρος στα καύσιμα, να ανασταλεί ο ΦΠΑ για έξι μήνες και να δοθεί η 13η σύνταξη, δηλαδή ψιλοπράγματα.

Του απάντησε όμως ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ως πρόεδρος του Eurogroup, ότι αυτή η πολιτική θα παραβίαζε τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας και θα έθετε τη χώρα υπό την εποπτεία των ευρωπαϊκών θεσμών. Ο κ. Φάμελλος πρέπει να θύμωσε με την απάντηση, γιατί κατηγόρησε τον υπουργό Οικονομικών σε οργίλο τόνο ότι «το παίζει Ντάισελμπλουμ» και πρόσθεσε το ανεπανάληπτο ότι ο κ. Πιερρακάκης «είναι πρόεδρος του Eurogroup για να βοηθάει τη χώρα, όχι για να κουνάει το δάχτυλο».

Αν αυτός είναι κατά τον κ. Φάμελλο ο ορισμός των καθηκόντων του προέδρου του Eurogroup, δηλαδή να χαρίζεται στη χώρα της προέλευσής του, τότε – συγχωρήστε μου την ωμότητα – δεν ξέρει τι του γίνεται ο άνθρωπος! Αν ύστερα από όσα ζήσαμε, ο κ. Φάμελλος τόσα έχει καταλάβει για το νομισματικό σύστημα και, γενικότερα, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τότε πάλι καλά που είναι πρόεδρος κόμματος. Διαφορετικά θα τον είχε πατήσει αυτοκίνητο, δεν έχω αμφιβολία. Με τέτοια μυαλά, δεν είναι να τον εμπιστεύεσαι μόνο του, ούτε για να διασχίσει τον δρόμο! Γι’ αυτό, το επαναλαμβάνω, πάλι καλά που είναι πρόεδρος κόμματος, καθώς λόγω της ιδιότητάς του έχει πάντοτε συνοδεία έξω στον δρόμο (συνεργάτες, αστυνομικούς κ.λπ.). Ελπίζω, εκεί όπου βρίσκεται η κατοικία του κ. Φάμελλου, να υπάρχει περίπτερο στο ίδιο τετράγωνο, ώστε να μη χρειαστεί κάποια νύχτα να διασχίσει μόνος του τον δρόμο.

Η ειρωνεία, εις βάρος του κ. Φάμελλου, είναι ότι, ενώ δεν δέχεται τον εκάστοτε πρόεδρο του Eurogroup (ουσιαστικά, δεν δέχεται το ίδιο το Eurogroup) να υπαγορεύει τους κανόνες της δημοσιονομικής σταθερότητας, την ίδια ώρα δεν έχει πρόβλημα να αναγνωρίζει την ανωτερότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έναντι της εγχώριας Δικαιοσύνης. Εδώ η Ευρώπη τον ενοχλεί, εκεί τον βολεύει. Η άλλη ειρωνεία εις βάρος του είναι ότι, χωρίς να το καταλαβαίνει, παροτρύνει τον πρόεδρο του Eurogroup, επειδή συμβαίνει να είναι Ελληνας, να κάνει και αυτός… ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος της ευρωζώνης. Αν η δουλειά του προέδρου του Eurogroup, ως Ελληνα, είναι να επιτρέπει στην Ελλάδα να σωρεύει ελλείμματα από τα πλεονάσματα των άλλων, τότε γιατί μας ενοχλεί η κομπίνα του ΟΠΕΚΕΠΕ; Το ίδιο είναι. Παίρνουμε από τους άλλους και τα δίνουμε στους δικούς μας. Στη μεν περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η απάτη γίνεται σε επίπεδο κόμματος και παρεών, στη δε περίπτωση του Eurogroup, σε επίπεδο κρατών – μελών. Τα μεγέθη διαφέρουν, η αρχή είναι η ίδια.

Ο κ. Φάμελλος, όπως και τόσοι άλλοι του χώρου του, νομίζει ότι μπορεί να διαλέγει από τον κατάλογο της Ευρώπης μόνο ό,τι του αρέσει. Δεν είναι ότι υποκρίνεται· είναι ότι τόσο καταλαβαίνει.

ΣΚΕΥΩΡΙΑ

Αφού έληξε η ιλαροτραγωδία του Μακάριου Λαζαρίδη με την παραίτησή του και περάσαμε σε άλλα, φαιδρότερα, ο πρώην υφυπουργός επανήλθε με ανακοίνωσή του. Σε αυτή χαρακτηρίζει σκευωρία την υπόθεση εξαιτίας της οποίας παραιτήθηκε, την αποδίδει σε πολιτικούς αντιπάλους του, εντός και εκτός Καβάλας, και καταλήγει με τη βεβαιότητα ότι η σκευωρία θα πέσει στο κενό. Προσωπικά, δυσκολεύομαι να αντιληφθώ τη σκευωρία εις βάρος του, ωστόσο του το εύχομαι. Είθε να πέσει η σκευωρία και, ως διά μαγείας, να φυτρώσουν ξανά τα κτίρια του Σαουθίστερν παντού! Η αποθήκη στη Βαρυμπόμπη, η γκαλερί στην Κηφισιά, το άλλο που είναι σήμερα νηπιαγωγείο, όλα θα ξαναγίνουν Σαουθίστερν και τότε η σκευωρία θα έχει συντριβεί…