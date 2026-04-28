Κι όμως συνέβη. Η Ρασίνγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο, με τη νίκη της επί της Τσέρο Λάργκο εκτός έδρας με 1-0, μια αγωνιστική πριν το φινάλε του πρωταθλήματος της Ουρουγουάης, κατέκτησε τον τίτλο. Ωστόσο, οι πανηγυρισμοί δεν έγιναν στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του αγώνα. Ο λόγος;

Η Πενιαρόλ, η δεύτερη ομάδα στη βαθμολογία, αγωνιζόταν περίπου τρεις ώρες αργότερα. Η ομάδα της πρωτεύουσας της Ουρουγουάης λοιπόν, περίμενε το αποτέλεσμα του έτερου αγώνα για να διαπιστώσει αν θα μπορούσε να γιορτάσει τον τίτλο αμέσως ή αν θα έπρεπε να αναβάλει τη γιορτή της.

Πράγματι, η ήττα της Πενιαρόλ από τη Γουόντερερς με 2-1 έδωσε τον τίτλο στη Ρασίνγκ. Οι παίκτες των πρωταθλητών, επιστρέφοντας στο Μοντεβιδέο, παρακολουθούσαν την αναμέτρηση από το κινητό ενός συμπαίκτη τους, καθώς βρίσκονταν ακόμα στο λεωφορείο.

Μόλις ο αγώνας έληξε, το λεωφορείο μετατράπηκε σε γήπεδο, με τους ποδοσφαιριστές της Ρασίνγκ να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, γιορτάζοντας τον τίτλο τους σε κλίμα έντονης χαράς και ενθουσιασμού.