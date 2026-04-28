Η LEPAS η νέα μάρκα της Chery ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στην Ευρώπη καθώς και στην Ελλάδα. Η νέα φίρμα που παρουσίασε τα νέα της μοντέλα στην Ιταλία και στο πλαίσιο του Design Week του Μιλάνου βάζοντας τα θεμέλια της ως μια εταιρεία με μοντέλα που έχουν χτιστεί με γνώμονα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, την σχεδίαση και την τεχνολογία στο μέγιστο βαθμό.

Συγκεκριμένα, η φίρμα έχοντας αφουγκραστεί τις ανάγκες των αγοραστών στην Ευρώπη θα λανσάρει τα νέα της μοντέλα, αρχικά σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα.

Τα μοντέλα της έχουν ως «άξονα» τα SUV στις κατηγορίες D και C (Μεγάλα και μεσαία), με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση αλλά και plug-in υβριδικά!

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Wei Zhong, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της LEPAS, έδωσε το στίγμα για τη φιλοσοφία της μάρκας: «Οι σημερινοί χρήστες δεν επικεντρώνονται πλέον μόνο στην απόδοση, αλλά αναζητούν όλο και περισσότερο νόημα, στην ισορροπία και τον εκλεπτυσμένο ρυθμό ζωής. Στόχος της LEPAS να επαναφέρουμε την κινητικότητα σε μια πιο ισορροπημένη και μελετημένη εμπειρία.»

Στο ντεμπούτο της, η LEPAS παρουσίασε επίσημα την Ευφυή Νέα Ενεργειακή Πλατφόρμα LEX στην ευρωπαϊκή αγορά. Το σύνθημα της φίρμας, «Drive Your Elegance», που σημαίνει «οδήγησε την κομψότητα». Eπίσης, το όνομα της εμπνέεται από την λεοπάρδαλη, που συμβολίζει την ευφυΐα και τη δύναμη!

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τρία κορυφαία μοντέλα, το LEPAS L6 EV, το LEPAS L6 PHEV και το LEPAS L8 PHEV —μοντέλα που τάσσονται στις αμιγώς ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές λύσεις με στόχο την κάλυψη διαφορετικών ευρωπαϊκών αναγκών κινητικότητας.

“Η LEPAS έχει σχεδιαστεί για Ευρωπαίους καταναλωτές που εκτιμούν την κομψότητα, την ποιότητα και τις εκλεπτυσμένες εμπειρίες. Στοχεύουμε να προσφέρουμε κομψές λύσεις μετακίνησης που ενσωματώνουν εξελιγμένο σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και βιώσιμες αρχές.” τόνισε ο Shaodong Zhu, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Chery International και Διευθύνων Σύμβουλος.

Με μήκος σχεδόν 4,7 μέτρα, το Lepas L8 τοποθετείται ακριβώς στην καρδιά της κατηγορίας των μεσαίων SUV.

Το σύστημα κίνησης συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία 18 kWh. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 279 PS.Επίσης, το Lepas L6, το μεσαίο SUV προσφέρεται σε δύο εκδόσεις . Η πρώτη είναι η Plug-in Hybrid ενώ υπάρχει και η επιλογή για αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Το Lepas L6 LSH φέρει τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λτ. που συνδυαστικά με τον ηλεκτροκινητήρα αποδίδουν 275 ίππους (205 kW). Yπόσχεται συνδυαστική αυτονομία 1.300 χλμ!

Το ηλεκτρικό L6 BEV εφοδιάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 242 ίππων. Η μπαταρία χωρητικότητας 67 kWh προσφέρει αυτονομία έως και 450 χλμ. ενώ υποστηρίζεται ταχυφόρτιση DC με το 10%-80% να υπολογίζεται στα 28 λεπτά. Η LEPAS έρχεται στην Ελλάδα με αντιπρόσωπο την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη.