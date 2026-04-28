H χθεσινή επιστροφή του Άρη στις προπονήσεις μόνο εύκολή δεν ήταν….

Η απώλεια της Ευρώπης έχει… σκεπάσει τα πάντα πάνω από την ομάδα, η οποία θα κλείσει τη σεζόν με άδεια χέρια μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ.

Το μόνο που έμεινε, είναι το γόητρο το οποίο προσφέρει η 5η θέση. Και αν για μεγάλη μερίδα του κόσμου φαντάζει ως αδιάφορο, στο τέλος της ημέρας έχει τη σημασία του. Και ο Μιχάλης Γρηγορίου το γνωρίζει αρκετά καλά.

Αυτό επιχείρησε να περάσει και ως μήνυμα στους ποδοσφαιριστές, στην ομιλία του πριν τη χθεσινή προπόνηση. Προφανώς και ο Έλληνας τεχνικός αναγνώρισε ότι τα τελευταία τέσσερα ματς της σεζόν δεν αποτελούν εύκολη διαδικασία, ωστόσο τόνισε προς όλους ότι η ομάδα οφείλει να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και να διεκδικήσει μέχρι τέλους την παρουσία της στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος. Αρχής γενομένης από την εκτός έδρας αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής (03/05) με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ.

Η πρόκληση για τους ποδοσφαιριστές είναι να… κρατηθούν πνευματικά, γνωρίζοντας ότι σε κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες η σεζόν ολοκληρώνεται και δεν αποκλείεται να υπάρξουν κάμποσες αλλαγές στο ρόστερ. Κάτι για το οποίο το… μπαλάκι βρίσκεται στην πλευρά του Θεόδωρου Καρυπίδη, στον οποίο είναι πλέον στραμμένα και όλα τα βλέμματα. Οχι μόνο για το αγωνιστικό αλλά και για το ιδιοκτησιακό, λόγω της φημολογίας που συνεχίζει να υπάρχει για πιθανή διάδοχη κατάσταση αλλά δίχως να επιβεβαιώνεται.