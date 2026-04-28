Το MEGA δίνει το σύνθημα για μια ολομέτωπη «επίθεση» γέλιου, μέσα από τη νέα εκπομπή του Μάρκου Σεφερλή «Markos by Night».

Το Σάββατο 2 Μαΐου στις 22:00, η δημοφιλής εκπομπή παρουσιάζει την επιθεώρηση «Δες τα ρε Ελλάδα όλα αυτά!». Ο Μάρκος Σεφερλής «ξεκλειδώνει» την κωμική πλευρά της καθημερινότητας και σχολιάζει με τον δικό του τρόπο όσα βιώνουμε και μας κάνουν να απορούμε.

Μέσα από ένα κρεσέντο μεταμορφώσεων, ο αεικίνητος κωμικός δίνει φωνή στους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Εκείνους που προσπαθούν να βγάλουν άκρη με τα ψηφιακά πιστοποιητικά, τις κοινωνικές ανισότητες και τον συνεχή βομβαρδισμό πληροφοριών από τις οθόνες.

Από τα παράδοξα των εμβολιαστικών κέντρων της πανδημίας μέχρι τα τηλεριάλιτι και τα πρόσωπα που απασχολούν την επικαιρότητα, το «Δες τα ρε Ελλάδα όλα αυτά!» λειτουργεί ως ένας καθρέφτης της εποχής. Η απάντηση στο χάος της σύγχρονης πραγματικότητας δεν είναι άλλη από το αυθόρμητο γέλιο που διαλύει κάθε ταλαιπωρία.

Το «Markos by Night» αποτελεί μια τηλεοπτική εμπειρία με ξεκάθαρο θεατρικό παλμό, που ενώνει τη σκηνική ενέργεια με την τηλεοπτική ψυχαγωγία.

Οι συντελεστές της παράστασης

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβαλιά, Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Αγριόμαλλος, Αντώνης Βλάσσης, Ανάργυρος Βαζαίος, Χριστιάνα Καρνέζη και Λεωνίδας Ιορδάνου.

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα και στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος

«Markos by Night» – Κάθε Σάββατο στις 22:00 στο MEGA.