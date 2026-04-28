Με ελαφρά τραύματα και εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό οι πέντε άνθρωποι τους οποίους πυροβόλησε 89 χρονος, σε δύο επιθέσεις, το πρωί, στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού, με έναν τραυματία και αργότερα στο κτίριο του Εφετείου στην οδό Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους, με τέσσερις τραυματίες.

Στα βίντεο που παρουσιάζουν tanea.gr διακρίνεται ο 89χρονος να φορά μια μπλε καμπαρτίνα, να κρατά την καραμπίνα και να περπατά ατάραχος.

Μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό ο 89χρονος ένοπλος φέρεται να επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση τη Λουκάρεως, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβόλησε ακόμη τέσσερα άτομα στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου. Οι τραυματίες, όλοι δικαστικοί υπάλληλοι, είναι καλά στην υγεία τους.

Ο άνδρας παραμένει ασύλληπτος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πρώτο περιστατικό ο ηλικιωμένος εισέβαλε σε κτήριο του ΕΦΚΑ και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο. Εκεί, φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα, τραυματίζοντας ελαφρά έναν υπάλληλο που συμμετείχε σε πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (55-66). Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό με τραύματα από σκάγια στα πόδια, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ομάδες της ΔΙΑΣ και του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, παρέχοντας πρώτες βοήθειες και εφαρμόζοντας τουρνικέ για τον περιορισμό της αιμορραγίας έως τη διακομιδή του τραυματία.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος άνδρας φέρεται να μετέβη με ταξί στο Ειρηνοδικείο, στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως. Εκεί ανέβηκε ξανά στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε τέσσερα άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά. Ο δράστης φέρεται να εγκατέλειψε στο σημείο την καραμπίνα του πριν διαφύγει και κάποιες επιστολές στις οποίες αναφέρει τους λόγους της επίθεσής του:

Από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για 89χρονο ρακοσυλλέκτη, γνωστό στις περιοχές όπου κινείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική δομή, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ιστορικό του.

Στο επόμενο βίντεο φαίνεται η αναστάτωση των κατοίκων της περιοχής.

Δηλώσεις του διοικητή του ΕΦΚΑ

«Μπήκε μέσα, ανέβηκε στον 4ο όροφο, σήκωσε την καραμπίνα, είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει και χτύπησε έναν άλλον. Δεν νομίζω ότι το έκανε σκόπιμα. Νομίζω ήταν σε κατάσταση, όχι καλή», δήλωσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤnews Radio 105,8, αναφερόμενος στον 89χρονο που εισέβαλε στο κτίριο του Οργανισμού στον Κεραμεικό.

Σε ερώτηση για τα κίνητρα του δράστη, ο κ. Βαρβέρης σημείωσε: «Αυτό παραμένει άγνωστο. Νομίζω ότι έχει θέματα ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι να κάνει με τον ΕΦΚΑ, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω την πληροφορία ακόμα».

Παράλληλα, υπογράμμισε: «Δυστυχώς, δεν υπάρχει φύλαξη αστυνομική. Υπάρχει εταιρεία security η οποία φροντίζει να υπάρχει μια τάξη στα καταστήματα. Ο υπάλληλος της εταιρείας security δεν κατάλαβε ο άνθρωπος. Είδε μια καραμπίνα, δεν κατάλαβε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Ήταν κρυμμένο το όπλο και έγινε ό,τι έγινε».