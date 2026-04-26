Μεγάλη βαθμολογική ανάσα πήρε ο Πανσερραϊκός, ο οποίος έφυγε νικητής από τη Λάρισα με 1-0 απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playouts της Super League.

Η ομάδα των Σερρών επέστρεψε στις επιτυχίες μετά την προηγούμενη ήττα της και, χάρη στο γκολ του Δοϊρανλή, πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο που τη φέρνει εκτός επικίνδυνης ζώνης και στο +2 από τον Αστέρα AKTOR.

Αντίθετα, η ΑΕΛ παραμένει χωρίς νίκη στο μίνι πρωτάθλημα, συνεχίζοντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και βλέποντας τις ελπίδες της για παραμονή να μειώνονται αισθητά.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Πανσερραϊκό να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του και να κρατά μέχρι τέλους το προβάδισμα, παρά την πίεση των γηπεδούχων.

Σκόρερ: 50′ Δοϊρανλής

ΑΕΛ Novibet (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Όλαφσον, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Μασόν, Ναόρ, Πέρες (60′ Σίστο), Ατανάσοφ (80′ Σουρλής), Τούπτα (80′ Γκαράτε), Πασάς, Σαγάλ (63′ Κακουτά)

Πανσερραϊκός (Ζεράρντ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (92′ Ρουμιάντσεφ), Ριέρα (84′ Μασκανάκης), Τεϊσέιρα (68′ Μπεν Σαλάμ), Ίβαν (92′ Καρέλης)

