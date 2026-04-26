Λίγο μετά τις 16:00 κατέπλευσε στο λιμάνι του Ηρακλείου το πλοίο που μετέφερε εκατοντάδες φιλάθλους του ΟΦΗ, λίγες ώρες μετά την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει νωρίς το πρωί από τον Πειραιά, με τους οπαδούς να διατηρούν το πανηγυρικό κλίμα σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, μετατρέποντας το κατάστρωμα σε μια μεγάλη γιορτή.

Με την άφιξη στο Ηράκλειο, όσοι είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι υποδέχθηκαν την αποστολή με συνθήματα, χειροκροτήματα και έντονους πανηγυρισμούς, ενώ κορναρίσματα από διερχόμενα οχήματα συμπλήρωσαν την εορταστική ατμόσφαιρα.