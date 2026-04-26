Ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη φορά στο πινγκ πονγκ, κατακτώντας το Europe Trophy και γράφοντας ιστορία στον θεσμό.

Το τμήμα επιτραπέζιας αντισφαίρισης ανδρών των «πράσινων» κατέκτησε το τρόπαιο στη Σερβία, επικρατώντας με 3-0 της ισπανικής CTT Olot στον μεγάλο τελικό.

Με αυτή την επιτυχία, ο Παναθηναϊκός έγινε η πολυνίκης ομάδα της διοργάνωσης, φτάνοντας τις δύο κατακτήσεις.

Η ομάδα του Λευτέρη Μάκρα επανέλαβε τον θρίαμβο του 2024 και άφησε πίσω της συλλόγους όπως ο Ολυμπιακός, η Χαβίροφ και η Νόβι, που έχουν από μία κατάκτηση.

Στον τελικό, καθοριστικές ήταν οι νίκες του Τάμας Λάκατος απέναντι στον Ντε και του Ταεχιούν κόντρα στον Παντόχα, ενώ στο τρίτο παιχνίδι ο Κώστας Κωνσταντινόπουλος λύγισε τον Πρόβοστ στο τάι μπρέικ, «σφραγίζοντας» τον ευρωπαϊκό τίτλο για το τριφύλλι.

Τα αποτελέσματα του τελικού