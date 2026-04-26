Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε μία σημαντική επιτυχία στη φετινή σεζόν, καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο του Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης, Αλεξάντερ Μπούμπλικ, συνεχίζοντας την πορεία του στο Masters της ισπανικής πρωτεύουσας.

Η νίκη αυτή αποτελεί την τέταρτη του Τσιτσιπά μέσα στο 2026 απέναντι σε αντίπαλο που βρίσκεται εντός της πρώτης ενδεκάδας της παγκόσμιας κατάταξης.

Η αρχή έγινε στο United Cup, όπου είχε επικρατήσει του Νο.9 Τέιλορ Φριτζ. Ακολούθησε η επιτυχία επί του τότε Νο.11 Ντανιίλ Μεντβέντεφ στο Qatar Open, ενώ στη συνέχεια σημείωσε άλλη μία μεγάλη νίκη στο Miami Open απέναντι στον Νο.6 Άλεξ Ντε Μινόρ.

Πλέον, στη λίστα αυτή προστέθηκε και ο Μπούμπλικ, μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση στη Μαδρίτη.

Οι δηλώσεις του Τσιτσιπά

Για το ματς με τον Μπούμπλίκ: «Ένιωσα ότι ήθελε να τελειώνει γρήγορα τους πόντους, να κρατάει τους πόντους σύντομους, οπότε ο στόχος μου ήταν να μένω μέσα στα ράλι όσο περισσότερο μπορούσα, να παρατείνω κάθε ράλι, κάθε πόντο που είχα την ευκαιρία να παίξω.

Ήθελα πραγματικά να το κάνω πιο physical και ήμουν εδώ για να μείνω. Ήμουν εδώ για να παίξω ακόμα και τρεις ώρες, αν αυτό ήταν απαραίτητο».

Για τη σημασία του σερβίς και των επιστροφών του: «Το σερβίς μου βοήθησε πολύ σήμερα. Ένιωσα ότι όταν έβρισκα τα σημεία μου, αυτό άνοιγε τον δρόμο για ένα καλό πρώτο χτύπημα μετά το σερβίς, οπότε όλα έχουν να κάνουν με τα σημεία.

Έχει να κάνει με το να προσπαθείς να βρεις το σερβίς όσο πιο κοντά γίνεται στις γωνίες του γηπέδου και, ξέρεις, η ταχύτητα είναι κάπως υπερεκτιμημένη. Νιώθω ότι είναι σημαντικό να κρατάς μια καλή ταχύτητα, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό σε αυτά τα επίπεδα.

Η τοποθέτηση είναι το κλειδί, οπότε το σερβίς έκανε πολλή δουλειά σήμερα. Πιστεύω ότι και οι επιστροφές μου, ειδικά στο δεύτερο σερβίς, μου επέτρεψαν να ασκήσω μεγάλη πίεση στα δεύτερα σερβίς του και αυτό άνοιξε μια μικρή πόρτα που μου έδωσε τη δυνατότητα να δοκιμάσω λίγο περισσότερα πράγματα.

Με χαλάρωσε λίγο και στο σερβίς μου, γιατί ήξερα ότι είχα αυτά τα δυνατά χτυπήματα όταν παρουσιαζόταν ευκαιρία στο δεύτερο σερβίς, οπότε κάθε στοιχείο άνοιγε το άλλο».

Για το ότι έκανε μια πολύ καλή νίκη, απέναντι στον Νο.11 του κόσμου: «Κυνηγάω τέτοιου είδους νίκες. Αυτές οι νίκες είναι σημαντικές. Παίκτες σαν κι αυτόν είχαν προφανώς μια πολύ πιο σταθερή σεζόν από εμένα, οπότε το βλέπω με πολλή ταπεινότητα.

Θέλω να προσεγγίζω κάθε αγώνα με πολλή ενέργεια, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Ελπίζω απλώς να χτίσω πάνω σε αυτή τη νίκη και να εφαρμόζω τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μου κάθε μέρα στο γήπεδο».