Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 26 Απριλίου 2026 στον Λόφο Φιλοπάππου, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στους πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων ενεπλάκη σε έντονη συμπλοκή, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Δύο άνδρες, ηλικίας 59 και 60 ετών, δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενο – πιθανότατα μεταλλικό ή ξύλινο – κοντά στην είσοδο του λόφου, απέναντι από τις εργατικές κατοικίες. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς και τους επισκέπτες του σημείου.

Οι δύο τραυματίες υπέστησαν χτυπήματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Η ένταση που επικράτησε οδήγησε σε συμπλοκή, με τα εμπλεκόμενα άτομα να πιάνονται στα χέρια, ενώ αρκετοί πολίτες απομακρύνθηκαν έντρομοι.

Για λίγα λεπτά επικράτησε πανικός, μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι Αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου ο ένας εκ των δύο χρειάστηκε να υποβληθεί σε ράμματα.

Η κατάσταση έχει πλέον εκτονωθεί, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση στον Λόφο Φιλοπάππου.

Μαρτυρία θύματος για τα αίτια της επίθεσης

Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε ένα από τα θύματα της επίθεσης, περιγράφοντας ότι όλα ξεκίνησαν από μια παρατήρηση που είχε γίνει πριν από τα Χριστούγεννα.

«Και αντί να μου πει “εντάξει, φίλε”, μου λέει “μη μου μιλάς εμένα άσχημα”. Σήμερα, ξαφνικά εδώ ήρθε από πίσω και μας κοπάνησε δύο ανθρώπους. Και όχι τίποτα για μένα. Εγώ του είχα κάνει παρατήρηση. Τον άλλον τον άνθρωπο… Τι φταίει; Είχε αυτά τα πτυσσόμενα. Ξέρω ‘γω τι ήτανε; Ούτε πρόλαβα να τον δω, ούτε λέξη δεν έβγαλε. Ούτε λέξη! Έκανε την επίθεση και έφυγε».

Ο δράστης της επίθεσης αναζητείται από τις Αρχές, με την έρευνα να συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.