Ευρεία σύσκεψη στη Ζάκυνθο αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα (27/4) με αντικείμενο το σοβαρό ζήτημα της λεπτοσπείρωσης. Η συνεδρίαση συγκαλείται μετά την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, ο οποίος επιβεβαίωσε τρία κρούσματα μέσα στον Απρίλιο, εκ των οποίων ένα θανατηφόρο.

Κλιμάκιο του Οργανισμού θα μεταβεί στο νησί για επιτόπια έρευνα και συντονισμό ενεργειών. Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων από τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, Κώστα Καποδίστρια. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Δήμου, των υπηρεσιών υγείας και τοπικοί φορείς, προκειμένου να καθοριστεί ενιαίο σχέδιο δράσης.

Μετά από πρόταση του κ. Καποδίστρια, αποφασίστηκε επίσης η σύγκληση έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη λεπτοσπείρωση. Η Ζάκυνθος, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατέχει την πανελλαδική «πρωτιά» σε κρούσματα, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιπαράθεση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου σχετικά με τη μυοκτονία στο νησί. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή και τον αρμόδιο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Τσιριγώτη, ότι οι εργασίες δεν πραγματοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Ο κ. Τσιριγώτης απάντησε ότι «δεν επαρκεί η χρηματοδότηση και ότι ευθύνη φέρει και ο Δήμος Ζακύνθου, που δεν κάνει μυοκτονία στους χώρους ευθύνης του».

Από την πλευρά του, ο Δήμος υποστήριξε πως «εφαρμόζει κανονικά το πρόγραμμα στους χώρους στους οποίους έχει την ευθύνη» και χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη «άτοπες και άστοχες». Η Περιφερειακή Σύμβουλος Κατερίνα Μοθωναίου (συνδυασμός «Ιόνιο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά») διέψευσε τις αιτιάσεις για έλλειψη κονδυλίων, ενώ ο επικεφαλής της «ΑΝΑΣΑ» για τα Ιόνια Νησιά, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, επεσήμανε ότι «μόλις χθες (Παρασκευή 24 Απριλίου 2026) έγινε η απευθείας ανάθεση για την υλοποίηση του προγράμματος στη Ζάκυνθο, για λόγους προφανείς». Ο κ. Καποδίστριας απάντησε πως «χρειάστηκε ένας μήνας για να φτάσουμε στην απευθείας ανάθεση».

Κριτική και προτάσεις για μόνιμο παρατηρητήριο

Σκληρή κριτική ασκήθηκε στην Περιφερειακή Αρχή και από την επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Ιονίων Νήσων», Αλεξάνδρα Μπαλλού. Ο κ. Γαλιατσάτος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύσης Γιακουμέλος επανέφεραν το θέμα της μη υλοποίησης της ομόφωνης απόφασης για τη δημιουργία «Μόνιμου Παρατηρητηρίου Λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο». Ο κ. Καποδίστριας διαβεβαίωσε ότι το σχέδιο αυτό θα προχωρήσει, ενώ ο Περιφερειακός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, Γιάννης Ζήκος, υπενθύμισε ότι «τα προγράμματα δημόσιας υγείας εφαρμόζονται από το σύνολο της αυτοδιοίκησης – Περιφέρειες και Δήμους – ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους».

Ο κ. Ζήκος εξήγησε ότι «η απευθείας ανάθεση στη Ζάκυνθο για τη μυοκτονία έγινε λόγω του ασφυκτικού χρονικού περιθωρίου, των ενστάσεων και των πολλών βροχοπτώσεων». Πρόσθεσε ότι «αρχής γενομένης από την Κέρκυρα, πρέπει όλες οι Περιφερειακές Ενότητες να προχωρήσουν σε διετή προγράμματα μυοκτονίας», καθώς η υγρασία, τα στάσιμα νερά και τα απορρίμματα αυξάνουν τον πληθυσμό των τρωκτικών, μέσω των οποίων μεταδίδεται η ασθένεια.

Ανησυχία για τη δημόσια υγεία

Ο κ. Ζήκος ανέφερε ακόμη ότι «στην Κέρκυρα έχει ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών, το οποίο θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα Ιόνια Νησιά». Παράλληλα, ο κ. Γιακουμέλος επεσήμανε ότι «η απουσία επιδημιολογικής σύνδεσης μεταξύ των τριών κρουσμάτων στη Ζάκυνθο δείχνει διασπορά της νόσου σε όλο το νησί».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος με τον συνδυασμό «Μένουμε Ιόνιο», Αθηνά Αρβανιτάκη, σημείωσε ότι η «αρνητική πρωτιά του νησιού σε κρούσματα, σε συνδυασμό με τα τελευταία περιστατικά, αποτελεί προειδοποιητικό σήμα σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία».