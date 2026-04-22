Οι εργαστηριακές εξετάσεις θα επιβεβαιώσουν επίσημα ένα θανατηφόρο και ακόμα δύο κρούσματα λεπτοσπείρωσης που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 60χρονος άνδρας κατέληξε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Αθήνας, αφού προηγουμένως είχε νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με συμπτώματα της νόσου. Κατά τις ίδιες πηγές, ο ασθενής δεν είχε αναζητήσει έγκαιρα ιατρική βοήθεια, πιθανότατα επειδή δεν είχε δώσει τη δέουσα σημασία στα συμπτώματα, τα οποία συχνά μοιάζουν με εκείνα της γρίπης.

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Πάτρας μία γυναίκα, ενώ άλλος ένας άνδρας πήρε εξιτήριο μετά από νοσηλεία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, η Ζάκυνθος βρίσκεται στην πρώτη θέση τόσο στα Ιόνια Νησιά όσο και πανελλαδικά σε θανάτους από κρούσματα λεπτοσπείρωσης. Η νόσος μεταδίδεται από τα τρωκτικά στους ανθρώπους, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία των κατοίκων.

Παράλληλα, έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες πολιτών για εστίες μόλυνσης και για τον πολλαπλασιασμό του πληθυσμού των τρωκτικών στο νησί. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση και αντιπαράθεση μεταξύ εκπροσώπων των τοπικών αρχών, κομματικών οργανώσεων και υπηρεσιακών φορέων.