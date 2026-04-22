Το υπουργείο Ναυτιλίας διέψευσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες το ελληνικών συμφερόντων πλοίο «Epaminondas» είχε καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Νωρίτερα, δημοσιεύματα στο Ιράν ανέφεραν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης βρίσκονταν πίσω από επιθέσεις σε τρία πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Η είδηση προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι ένα από τα πλοία που επλήγησαν ήταν το «Euphoria». Το πλοίο φέρει σημαία Παναμά, ανήκει σε εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και φέρεται να προσάραξε στα ανοικτά των ιρανικών ακτών μετά την επίθεση.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα υποστήριξαν ότι δύο ακόμη πλοία, το «MSC Francesca» (σημαίας Παναμά) και το ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas», κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν προς το Ιράν. Η πληροφορία αυτή αποδίδεται σε δήλωση του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, ωστόσο το υπουργείο Ναυτιλίας τη διαψεύδει κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του «Epaminondas» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω ασυρμάτου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Το πλοίο έχει πλήρωμα 21 ατόμων, Ουκρανούς και Φιλιππινέζους ναυτικούς. Από την επίθεση προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στη γέφυρα, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.