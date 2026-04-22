Υπό κατάληψη δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ από τις ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων και το ελληνόκτητο «Epaminondas». Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, πριν από λίγη ώρα οι Φρουροί άνοιξαν πυρ και σε τρίτο πλοίο που επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, «η διοίκηση των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε δύο σκάφη που παραβίαζαν τους κανόνες, το “MSC-FRANCESCA” (που συνδέεται με την σιωνιστική οντότητα) και το “EPAMINONDAS”, και τα οδήγησε στις ιρανικές ακτές, επειδή έπλευσαν χωρίς τις απαραίτητες άδειες και παραβίασαν τα συστήματα πλοήγησης».

Νωρίτερα, το ελληνόκτητο πλοίο «EPAMINONDAS», με σημαία Λιβερίας, δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά του Ομάν. Η UKMTO ανέφερε ότι «ο πλοίαρχος του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε προσεγγίστηκε από ένα πυροβόλο του IRGC», το οποίο «στη συνέχεια πυροβόλησε εναντίον του σκάφους» προκαλώντας «σοβαρές ζημιές στη γέφυρα».

Μέσα σε λίγη ώρα, στο στόχαστρο των ιρανικών δυνάμεων βρέθηκε και δεύτερο πλοίο δυτικά του Ιράν. Το τρίτο πλοίο που δέχθηκε επίθεση ήταν επίσης μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με σημαία Λιβερίας. Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, το πλοίο δέχθηκε πυρά περίπου οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν και αυτή την ώρα παραμένει ακινητοποιημένο, ενώ το πλήρωμά του είναι ασφαλές.

Εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ

Η ιρανική πλευρά είχε προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να κλείσει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν την ένταση στην περιοχή, που αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ-Σαΐντ Ιραβάνι, δήλωσε πως «μόλις άρουν τον αποκλεισμό, θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ». Τόνισε επίσης ότι «το Ιράν είναι έτοιμο για οποιοδήποτε σενάριο». Παράλληλα, Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «τέχνασμα» την εκεχειρία, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιείται για να «εξασφαλιστεί χρόνος» πριν από «νέα αιφνιδιαστική επίθεση» εναντίον της χώρας.