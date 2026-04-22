Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου για την ανάλυση της νέας δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τους Υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά, Γιώργο Κώτσηρα και τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση, εξειδικεύουν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.

Νωρίτερα, το πακέτο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός αφορά οκτώ νέα μέτρα μέσω των οποίων η κυβέρνηση επιχειρεί να επιστρέψει το δημοσιονομικό πλεόνασμα στην κοινωνία, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους