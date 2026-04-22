Ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο των νέων ανακοινώσεων δίνεται και στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, με μια δέσμη μέτρων που στοχεύει στην αποσυμφόρηση της αγοράς και την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν συνολικά 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 νομικά πρόσωπα, τα οποία διαχειρίζονται οφειλές ύψους 95,3 δισ. ευρώ.

Οι 3 πυλώνες για το ιδιωτικό χρέος, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρώτον, άρση κατάσχεσης λογαριασμών υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και θα ρυθμιστούν οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση. Δεύτερον, διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού ώστε να καλύπτει πλέον και μικρότερες οφειλές, καλύπτοντας χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Και τρίτον, ρύθμιση 72 δόσεων για παλαιά χρέη, κατά την οποία θα δίνεται ευκαιρία σε όσους έχουν παλαιές, αρρύθμιστες οφειλές, να ενταχθούν σε πολλές δόσεις, διευκολύνοντας την ομαλή αποπληρωμή τους.