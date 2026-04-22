Ο CEO του DHL Group Tobias Meyer προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει να φτάσει σε «σημείο καμπής», εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα το έλλειμμα πετρελαίου που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν. Όπως υπογράμμισε, ο αντίκτυπος στις δραστηριότητες του κολοσσού logistics είναι ήδη «τεράστιος».

Μιλώντας στο Bloomberg TV στις 21 Απριλίου, ο Meyer τόνισε ότι το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ — από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου — έχει περιορίσει σημαντικά τη μεταφορική ικανότητα, αυξάνοντας το κόστος ναυλώσεων και μειώνοντας τις εναλλακτικές δρομολογίων, ιδιαίτερα στα εμπορικά δρομολόγια Ασίας–Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το έλλειμμα των 10 έως 12 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως αποτελεί τον πυρήνα του προβλήματος. Εξέφρασε επίσης ανησυχία ότι οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την κλίμακα τέτοιων κρίσεων μόνο όταν ένα μεμονωμένο γεγονός, όπως το κλείσιμο ενός μεγάλου εργοστασίου στη Δύση, προκαλέσει «ευρύτερη αναταραχή».

Παρά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου, το Στενό του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό για τη ναυσιπλοΐα. Μέχρι τα μέσα Απριλίου, μόλις λίγα πλοία είχαν διασχίσει τη διώρυγα από την έναρξη της εκεχειρίας, έναντι 120 έως 140 καθημερινών διελεύσεων πριν από τον πόλεμο.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα επαναλειτουργήσει πλήρως το στενό όσο συνεχίζεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του ιρανικού εμπορίου και έχει προειδοποιήσει πως ενδέχεται να επεκτείνει τις διαταραχές και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, όπως η Maersk και η Hapag-Lloyd, τηρούν στάση αναμονής. Η Hapag-Lloyd ανέφερε στο CNBC ότι η πλήρης επαναφορά των δρομολογίων στα προπολεμικά επίπεδα ενδέχεται να απαιτήσει «εβδομάδες, αν όχι μήνες». Πολλά πλοία συνεχίζουν να εκτρέπουν τη διαδρομή τους γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, προσθέτοντας 10 έως 14 ημέρες στα ταξίδια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Πίεση σε κόστος και αεροπορικές μεταφορές

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις θαλάσσιες μεταφορές. Η αεροπορική ικανότητα μεταφοράς φορτίου στην περιοχή του Κόλπου κυμαίνεται μόλις στο 57% των προπολεμικών επιπέδων, με τις Emirates και Qatar Airways να λειτουργούν πολύ κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Οι ναύλοι αεροπορικής μεταφοράς φορτίου από Κίνα προς Ευρώπη έχουν αυξηθεί περίπου κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα 5,12 δολάρια ανά κιλό την περασμένη εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του αεροπορικού καυσίμου παραμένουν σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος μεταφορών και εφοδιασμού.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτήρισε τη διαταραχή της προσφοράς ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου». Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι ακόμη και μια άμεση επίλυση δεν θα αποτρέψει την παγκόσμια έλλειψη πετρελαίου μέσα στο έτος.

Οι δηλώσεις του Meyer προστίθενται σε έναν αυξανόμενο αριθμό προειδοποιήσεων από κορυφαίους οικονομικούς και ενεργειακούς φορείς, ότι το ενεργειακό σοκ εξελίσσεται πλέον σε ευρύτερη κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παγκόσμιας οικονομίας.