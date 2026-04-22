Και άμεσα και πίσω από τις γραμμές η σημερινή συνέντευξη του Αντόνιο Κόστα στα «ΝΕΑ» βγάζει ειδήσεις και δίνει μια σοβαρή εικόνα της σημερινής περιπεπλεγμένης γεωπολιτικής στιγμής με την ΕΕ στο επίκεντρο. Πέραν των διαφόρων στερεοτυπικών θέσεων ή συμπερασμάτων που συχνά ακούμε για παράδειγμα, ο Πορτογάλος εμφατικά τονίζει τη συμβολή της Ευρώπης στη λύση της κρίσης του Κόλπου αλλά και στον τρόπο που τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να μείνουν ανοιχτά χωρίς να προσθέτουν οικονομική και γεωπολιτική επισφάλεια. Με απόλυτη σαφήνεια αναφέρεται στον «συνασπισμό των προθύμων», όχι ως αναιρετική σύμπραξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά ενισχυτικά στην προάσπιση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Η θεσμική φωνή του Κόστα έχει τη δική της αξία σε ένα περιβάλλον όπου η στρατηγική των ΗΠΑ έχει μεταβληθεί αλλά και που ο εντοπισμός ενός συνεχιζόμενου κοινού τόπου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι πάντα υποχρεωτικός. Το τελευταίο δεν ακυρώνει την προσήλωση της Ευρώπης στους διεθνείς κανόνες ισορροπίας και εδαφικής κυριότητας.

Ξέχωρα δε αλλά σε σύνδεση με την παραπάνω θεώρηση, ο Αντόνιο Κόστα στα ελληνοτουρκικά με σαφήνεια ιεραρχεί τα συμφέροντα των κρατών – μελών της ΕΕ και θέτει την Τουρκία προ των ευθυνών της αν την ενδιαφέρει η περαιτέρω σχέση της με την Ενωση. Αν σε όλα αυτά προσθέσει κάποιος και τα όσα λέει για την αυτονόητη υπεράσπιση της Κύπρου, με την ενεργητική συμμετοχή της Ελλάδας, αντιλαμβάνεται πως ο Κόστα τάσσεται με θετικότητα στην αυτονομία της ΕΕ και στην εμβάθυνση της άμυνάς της.