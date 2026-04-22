Σε νέα στρατηγική συνεργασία με την Air China προχώρησε η AEGEAN, υπογράφοντας συμφωνία πτήσεων κοινού κωδικού (codeshare), με στόχο την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επιβατών. Η συμφωνία υπεγράφη στα γραφεία της Air China στη Ρώμη παρουσία του κ. Roland Jaggi, Chief Commercial Officer της AEGEAN και στελεχών της Air China. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, που θα εφαρμοστεί από τον Μάιο, οι δύο αεροπορικές εταιρείες θα προσφέρουν συνδυασμένες επιλογές ταξιδιού, επιτρέποντας απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς το Πεκίνο, καθώς και προς την Γκουανγκζού, μέσω ανταποκρίσεων στο δίκτυο της Air China. Αντίστροφα, οι επιβάτες που θα φτάνουν στην Αθήνα, θα μπορούν να συνεχίζουν προς δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, όπως το Ηράκλειο, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Θεσσαλονίκη μέσω της AEGEAN.

Βάσει της συμφωνίας, το επιβατικό κοινό από την Ελλάδα αποκτά ευκολότερη πρόσβαση σε πολλαπλούς προορισμούς της Κίνας μέσω του εκτεταμένου δικτύου της Air China, με ενιαία κράτηση και πιο ομαλή ταξιδιωτική εμπειρία. Η συνεργασία αναμένεται να προσφέρει περισσότερες επιλογές δρομολογίων και βελτιωμένες ανταποκρίσεις, απλοποιώντας συνολικά τη διαδικασία ταξιδιού. Το δρομολόγιο Πεκίνο – Αθήνα, που εκτελεί σήμερα η Air China τρεις φορές την εβδομάδα, αναμένεται να αυξηθεί σε πέντε πτήσεις εβδομαδιαίως κατά τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας περαιτέρω τη διασύνδεση των δύο χωρών.

Αερομεταφορές: αναταράξεις λόγω έλλειψης καυσίμων

Με το ενδεχόμενο σοβαρών ελλείψεων καυσίμων να απειλεί τις αερομεταφορές και τις πτήσεις του καλοκαιριού, η ΕΕ υπενθυμίζει τα όρια αλλά και τους κανόνες προστασίας που προβλέπει η νομοθεσία για τους επιβάτες. Ο επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι σε περίπτωση αδυναμίας ανεφοδιασμού και ακύρωσης πτήσεων, οι εταιρείες δεν υποχρεούνται σε πρόσθετες αποζημιώσεις, αλλά μόνο σε επιστροφή χρημάτων, επανακράτηση θέσης σε άλλη πτήση και παροχή βασικής βοήθειας στο αεροδρόμιο.

Ο συναγερμός για τα καύσιμα, που συνδέεται με γεωπολιτικές εντάσεις και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, δημιουργεί αβεβαιότητα για τις αναχωρήσεις των επόμενων μηνών, με την εξέλιξη να εξαρτάται από την ομαλοποίηση των προμηθειών. Ωστόσο, ο κ. Τζιτζικώστας διαβεβαίωσε ότι η Ευρώπη παραμένει «ασφαλής και σταθερός προορισμός» και έτοιμη να υποδεχθεί τους ταξιδιώτες.

Παράλληλα, οι κανόνες της ΕΕ για περιπτώσεις καθυστερήσεων και ακυρώσεων παραμένουν σε ισχύ: οι επιβάτες δικαιούνται επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά της κράτησης σε νέα πτήση, ενώ η αποζημίωση (έως 600 ευρώ) δεν καταβάλλεται σε περιπτώσεις «εξαιρετικών περιστάσεων», όπως πόλεμος ή σοβαρές διαταραχές εφοδιασμού. Ωστόσο, παραμένει ενεργή η υποχρέωση των εταιρειών για παροχή βοήθειας, όπως διαμονή και γεύματα, ακόμη και σε ακραία περιστατικά ακυρώσεων.

Στουρνάρας: Μείωση στα αδήλωτα εισοδήματα

Στην εκπομπή της ιστοσελίδας των «ΝΕΩΝ» (tanea.gr) «15 Λεπτά» και τον Γιώργο Παπαχρήστο μίλησε ο Γιάννης Στουρνάρας, που προτάθηκε και επισήμως από το ΔΣ της ΤτΕ για να τεθεί εκ νέου επικεφαλής της. Ο κεντρικός τραπεζίτης χαρακτήρισε την ΤτΕ ως «κάστρο του» και τόνισε ότι δεν τον ενδιαφέρει να γίνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Εμφανίστηκε ανήσυχος για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όμως διατηρεί τη χαρακτηριστική του αισιοδοξία, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει λόγω των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Για τον πληθωρισμό είπε ότι είναι υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης και υπογράμμισε ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας έχει εξελιχθεί, καθώς η Ελλάδα πλέον έχει βιομηχανία και ενέργεια, όχι μόνο τουρισμό και ναυτιλία. Για τη φοροδιαφυγή είπε ότι μειώνεται άλλα παραμένει στο 20%-21% του ΑΕΠ, όταν στην Ευρώπη είναι 15%-17%, ενώ τα αδήλωτα εισοδήματα υπολογίζονται πλέον στα 50 δισ. ευρώ, έναντι 70 δισ. δύο χρόνια πριν. Για τις τράπεζες ο Γιάννης Στουρνάρας χαρακτήρισε «μεγάλη υπερβολή» τη συζήτηση περί υπερκερδών και επισήμανε ότι το επιτοκιακό περιθώριο δεν είναι πια το υψηλότερο στην Ευρώπη. Τέλος, απάντησε στις φήμες που θέλουν τον Αλέξη Πατέλη να αναλαμβάνει ρόλο στην ΤτΕ, λέγοντας πως «αυτά είναι προτάσεις της κυβέρνησης».

Νέες αξιολογήσεις τραπεζών

Σε αλλαγές στις αξιολογήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών προχώρησε ο οίκος Moody’s, αντιδρώντας στην υιοθέτηση νέων κανόνων προστασίας των καταθετών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο. Οι ελληνικές τράπεζες δεν έμειναν ανεπηρέαστες, με την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Πειραιώς να αναβαθμίζεται, τις Eurobank, Εθνική και Alpha Bank να διατηρούν την αξιολόγησή τους και την Optima να δέχεται αλλαγή των προοπτικών της σε θετικές από σταθερές. Σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις μη εξασφαλισμένων senior ομολόγων, Πειραιώς, Alpha και Optima διατήρησαν την αξιολόγησή τους, ενώ Eurobank και Εθνική είχαν αλλαγή προοπτικών σε αρνητικές από σταθερές.

Συμβολαιογράφοι μιας στάσης

Μόνο στα γραφεία των συμβολαιογράφων θα απευθύνονται πωλητές και αγοραστές ακινήτων για να ολοκληρώνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων, όπως προβλέπει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του τελευταίου νόμου. Οπως διευκρινίζει η εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ο συμβολαιογράφος καθιερώνεται ως υπηρεσία μιας στάσης για τη μεταβίβαση ακινήτων, που σημαίνει ότι θα αναζητεί όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση και συγχρόνως θα εισπράττει και θα αποδίδει για λογαριασμό του Δημοσίου και τον φόρο μεταβίβασης που αναλογεί.