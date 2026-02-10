Μια σημαντική μεταρρύθμιση στις διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων έρχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες πραγματοποιούν αγοραπωλησίες. Πλέον, οι συμβολαιογράφοι θα λειτουργούν ως «one-stop shop», αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη μεταβίβαση.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, οι συναλλασσόμενοι θα χρειάζεται να προσέρχονται στον συμβολαιογράφο μόνο για την υπογραφή του συμβολαίου. Η προεργασία – από τη συλλογή δικαιολογητικών έως την υποβολή δηλώσεων και αιτήσεων στο Κτηματολόγιο – θα γίνεται αποκλειστικά από τον συμβολαιογράφο. Παράλληλα, εκείνος θα αναλαμβάνει την πληρωμή φόρων και εξόδων μέσω ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού.

Η πρωτοβουλία αυτή ενσωματώνει υπηρεσίες που ήδη παρέχονται μερικώς, επεκτείνοντάς τες σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πλαίσιο. Στόχος είναι η μείωση της ταλαιπωρίας, του χρόνου και του κόστους για τους πολίτες. Για τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες θα προβλέπεται ανάλογη αμοιβή, η οποία θα αντανακλά την ευθύνη και τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών.

Τα οφέλη της νέας διαδικασίας

Απλοποίηση διαδικασιών: Ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να επισκέπτεται διαφορετικές υπηρεσίες για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Εξοικονόμηση χρόνου: Από τη συλλογή των δικαιολογητικών έως την πληρωμή των φόρων, όλα θα πραγματοποιούνται μέσω ενός και μόνο σημείου επαφής.

Μείωση λαθών και καθυστερήσεων: Ο συμβολαιογράφος θα έχει την ευθύνη για την ορθή διεκπεραίωση των διαδικασιών, περιορίζοντας τα πιθανά λάθη και τις καθυστερήσεις.

Με το νέο πλαίσιο, η επίσκεψη στον συμβολαιογράφο μετατρέπεται σε μια καθαρά τυπική διαδικασία υπογραφής. Ο συμβολαιογράφος καθίσταται πλέον ο μοναδικός φορέας που διαχειρίζεται όλες τις υποχρεώσεις της μεταβίβασης, συνδέοντας φορολογικές, διοικητικές και κτηματολογικές διαδικασίες σε ένα ενιαίο πακέτο υπηρεσιών.

Οι προκλήσεις στην εφαρμογή

Όπως επισημαίνει ο συμβολαιογράφος Παναγιώτης Μαυροδόντης, που μίλησε στα «Νέα», καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των συμβολαίων προκαλούνται κυρίως λόγω της μη ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης σε αρκετές περιοχές της χώρας. «Σε πολλές περιοχές, όπως στο μεγαλύτερο μέρος της Χαλκιδικής, δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική θεώρηση και καταχώριση των εμπράγματων δικαιωμάτων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος προσθέτει ότι «επιπλέον, καθυστέρηση μπορεί να προκύψει και από την διότθωση του Ε9 των πολιτών, καθώς δεν είναι πάντα δυνατή η πρόσβαση των συμβολαιογράφων για τη ορθή συμπλήρωση των στοιχείων».

Η μεταρρύθμιση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις μεταβιβάσεις ακινήτων στην Ελλάδα, αξιοποιώντας πλήρως την τεχνογνωσία και την ευθύνη των συμβολαιογράφων προς όφελος της απλούστευσης, της ταχύτητας και της ασφάλειας των συναλλαγών.