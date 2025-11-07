Ο τρόπος δημοσίευσης των διαθηκών αλλάζει ριζικά, καθώς από την 1η Νοεμβρίου τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα diathikes.gr. Μέσω αυτής, υπό την επιμέλεια του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, όλες οι διαθήκες θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς η διαδικασία περνά πλέον από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), οι υποθέσεις που αφορούν θανάτους από την 1η Νοεμβρίου και μετά θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας. Ωστόσο, το νέο σύστημα θα εφαρμόζεται πλήρως για θανάτους που θα συμβούν μετά την 1η Νοεμβρίου 2025, ενώ για περιπτώσεις έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025 η διαδικασία θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω των πρωτοδικείων, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΔΣΑ, η επικείμενη αλλαγή «έχει προκαλέσει αυξημένη κινητικότητα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς δεκάδες δικηγόροι και πολίτες σπεύδουν να καταθέσουν αιτήσεις δημοσίευσης διαθηκών πριν τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο».

Μετά από επικοινωνία του προέδρου του ΔΣΑ και του αρμόδιου συμβούλου Φώτη Γιαννούλα με τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορο Λινό, ζητήθηκε ενίσχυση του αρμόδιου τμήματος ώστε να αντιμετωπιστεί ο αυξημένος φόρτος εργασίας.