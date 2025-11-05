Δεν υπάρχει διαθήκη και αναρωτιέστε ποιος παίρνει τί; Δείτε αναλυτικά ποιοι συγγενείς κληρονομούν, σε ποια σειρά και τι ποσοστό δικαιούνται σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο.

Όταν κάποιος πεθαίνει χωρίς να έχει αφήσει διαθήκη, η περιουσία του μοιράζεται αυτόματα με βάση τη “νόμιμη διαδοχή” — δηλαδή, σύμφωνα με τη σειρά συγγένειας που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας. Οι συγγενείς χωρίζονται σε “τάξεις” και κάθε τάξη έχει προτεραιότητα έναντι των επόμενων.

1η Τάξη: Σύζυγος και παιδιά

Εάν ο θανών είχε σύζυγο και παιδιά, η περιουσία μοιράζεται ως εξής:

Ο σύζυγος παίρνει το 1/4 της περιουσίας.

Τα παιδιά μοιράζονται τα 3/4 εξίσου μεταξύ τους. Αν κάποιο παιδί έχει πεθάνει, το ποσοστό του περνά στα δικά του παιδιά (τα εγγόνια)

2η Τάξη: Γονείς και αδέλφια

Αν δεν υπάρχουν παιδιά, τότε κληρονομούν:

Οι γονείς , οι αδελφοί και οι απόγονοί τους (αν κάποιος αδελφός έχει πεθάνει, κληρονομούν τα ανίψια).

Ο σύζυγος, εφόσον υπάρχει, παίρνει το 1/2 της περιουσίας, και το άλλο μισό μοιράζεται στους συγγενείς αυτής της τάξης.

3η Τάξη: Παππούδες, γιαγιάδες και θείοι

Αν δεν υπάρχουν γονείς ή αδέλφια:

Κληρονομούν οι παππούδες, γιαγιάδες, θείοι και θείες .

Ο σύζυγος παίρνει τα 2/3 της περιουσίας, και το υπόλοιπο 1/3 μοιράζεται στους συγγενείς αυτής της τάξης.

4η Τάξη: Πιο μακρινοί συγγενείς

Αν δεν υπάρχουν συγγενείς προηγούμενων τάξεων, η κληρονομιά περνά σε ξαδέλφια, ανίψια εξ αγχιστείας ή άλλους πιο μακρινούς συγγενείς. Εάν δεν υπάρχει κανένας συγγενής ή σύζυγος, η περιουσία περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παράδειγμα:

Αν κάποιος πεθάνει χωρίς διαθήκη, αφήνοντας μόνο έναν αδερφό και χωρίς παιδιά ή γονείς: