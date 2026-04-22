Ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νότιου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες, καθώς εγκρίθηκαν χθες οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές Natura 2000 του Νότιου Αιγαίου. Κατά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαμορφώνεται, έτσι, για πρώτη φορά ένα σαφές, συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο κανόνων για τις προστατευόμενες περιοχές στο σύνολο των Κυκλάδων, σε τμήμα των Δωδεκανήσων καθώς και στις νησίδες Φαλκονέρα και Βελοπούλα στο Μυρτώο Πέλαγος. Παράλληλα, ενισχύεται ο συνολικός σχεδιασμός προστασίας του θαλάσσιου και νησιωτικού χώρου του Νότιου Αιγαίου. Ειδικότερα, καθορίζονται ζώνες προστασίας, επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες, αλλά και μέτρα διαχείρισης και προστασίας, με στόχο τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τη συμβατότητα με ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Οι μελέτες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία σημαντικών απειλούμενων ειδών, όπως η μεσογειακή φώκια, τα κητώδη και οι θαλάσσιες χελώνες, καθώς και στην ορνιθοπανίδα και στα ενδημικά είδη των νησίδων. Παράλληλα, προστατεύονται ευαίσθητοι τύποι οικοτόπων, με έμφαση στα θαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας, αναγνωρίζονται η υψηλή οικολογική και βιογεωγραφική αξία του αρχιπελάγους του Αιγαίου, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των νησιωτικών περιοχών και επιδιώκεται η αναγκαία ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, διατηρούνται και υποστηρίζονται παραδοσιακές χρήσεις, όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία και η αλιεία, υπό όρους και ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας.

Οι νέες ρυθμίσεις θέτουν, επίσης, σαφείς όρους και περιορισμούς σε σχέση με τις τουριστικές δραστηριότητες και χρήσεις, με στόχο την προστασία και διατήρηση των σημαντικών οικοσυστημάτων και ειδών που εντοπίζονται τόσο στις παράκτιες όσο και στις χερσαίες περιοχές. Αναγνωρίζεται ο τουριστικός χαρακτήρας των νησιών, αλλά η ανάπτυξή του εντάσσεται πλέον σε ένα καθαρό πλαίσιο κανόνων, ώστε να είναι συμβατή με τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών και τις απαιτήσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται ακόμα στη ρύθμιση της κίνησης και της αγκυροβόλησης των σκαφών, με γνώμονα την προστασία κυρίως των θαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η σταδιακή τοποθέτηση αγκυροβολίων φιλικών προς την ποσειδωνία, σε θέσεις που θα εξειδικευθούν στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης. Η ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών ενισχύει την προστασία της φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων και του Νότιου Αιγαίου, παρέχει σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, ενώ συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ισορροπία μεταξύ περιβάλλοντος, τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Τουρκική αντίδραση

Στον απόηχο της έγκρισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για το θαλάσσιο πάρκο του Νότιου Αιγαίου, το τουρκικό ΥΠΕΞ έβαλε στο στόχαστρό του χάρτες από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Αλιείας, με το επιχείρημα ότι «είναι άκυροι», καθώς «σχεδιάζουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα». Οπως ισχυρίστηκε το τουρκικό ΥΠΕΞ, στις περιοχές όπου έχει θεσπίσει η Ελλάδα απαγορεύσεις αλιείας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο η χώρα μας «δεν έχει δικαιοδοσία».