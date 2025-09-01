Ατύχημα σημειώθηκε σε θαλάσσιο πάρκο στο Πευκοχώρι του δήμου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική, όταν ένας 46χρονος τραυματίστηκε στον ώμο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ ο άνδρας συνόδευε το ανήλικο παιδί του, σε επίσκεψή τους στη δημοφιλή τουριστική περιοχή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο 46χρονος γλίστρησε μέσα στο πάρκο και είχε ως αποτέλεσμα να τον τραυματισμό.

Ιατρική φροντίδα και μεταφορά του τραυματία

Άμεσα, ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Έρευνα από τις αρχές για το περιστατικό

Το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών, υπό το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για το περιστατικό, καθώς διερευνάται ενδεχόμενη παραβίαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά τη «Σωματική βλάβη από αμέλεια».