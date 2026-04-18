Τα τσιμέντα της Λεωφόρου έχουν απορροφήσει δεκαετίες από φωνές, ιδρώτα, επιτυχίες και όνειρα. Τούτη τη φορά ο γεροχρόνος μοιάζει να κοντοστέκεται, καθώς αντικρίζει το ιστορικότερο γήπεδο στη χώρα . Γιατί το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό δεν είναι «άλλο ένα ντέρμπι». Είναι το τελευταίο μεγάλο ραντεβού των «αιώνιων», σε ένα γήπεδο που έμαθε να ζει και να αναπνέει για τέτοιες βραδιές.

Η Λεωφόρος απαιτεί πάθος και εκείνη τη σπίθα που ξεχωρίζει τους παίκτες που αντέχουν το βάρος της φανέλας από εκείνους που απλώς τη φορούν. Σε αυτό το τελευταίο «αντίο», οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού κουβαλούν ένα χρέος απέναντι στην ίδια την ιστορία του συλλόγου. Δεν καλούνται απλώς να νικήσουν τον Ολυμπιακό, αλλά να τιμήσουν το «σπίτι» τους. Να αφήσουν τη Λεωφόρο με μια εικόνα αντάξια του μυθικού της ονόματος.

Απέναντί τους, ο Ολυμπιακός που κουβαλά μια σεζόν που άφησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Σάμπως διαφορετική είναι η κατάσταση στον Παναθηναϊκό; Ο Ράφα Μπενίτεθ επιμένει πως το πρόσημο δεν είναι αρνητικό. Ίσως να έχει τους λόγους του για να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, όταν όλοι οι άλλοι το βλέπουν άδειο. Σε κάθε περίπτωση, το ποδόσφαιρο μετριέται με στιγμές. Με νίκες και επιτυχίες.

Και εδώ ακριβώς έρχεται το «πρέπει». Για τον Μπενίτεθ και τους παίκτες του, αυτό το ντέρμπι είναι μια ευκαιρία εξιλέωσης. Όχι για να αλλάξει η συνολική εικόνα της χρονιάς – αυτό δύσκολα γίνεται σε 90 λεπτά – αλλά για να προσφέρουν κάτι αληθινό στον κόσμο τους. Μια νίκη σε αυτό το γήπεδο, σε τέτοια περίσταση, μπορεί να λειτουργήσει σαν βάλσαμο. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση… λύτρωση, αλλά μια στάλα χαράς.

Σε τέτοια παιχνίδια, οι λεπτομέρειες δεν είναι απλώς σημαντικές. Είναι τα… πάντα. Μια σωστή τοποθέτηση σε κόρνερ, ένα κλέψιμο στο κέντρο, μια ατομική προσπάθεια ή ένα λάθος.

Η μπάλα έχει άλλο… βάρος σε αυτά τα ντέρμπι. Κάθε ενέργεια έχει συνέπειες. Γιατί εδώ δεν παίζονται μόνο βαθμοί. Παίζεται η ίδια η ποδοσφαιρική ιστορία των δύο μεγαλύτερων συλλόγων της Ελλάδας.

Και όταν το τελευταίο σφύριγμα ακουστεί, η Λεωφόρος θα έχει κλείσει – οριστικά – ένα μεγάλο κύκλο.